Kopf an Kopf-Rennen: Cora Nußbaumer (rechts) von der LG Hohenfels war beim Hürdensprint in W15 zwar einen Tick schneller als Sara Furler (TV Wehr), musste der Lokalmatadorin im Fünfkampf aber den Sieg überlassen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Leichtathletik: – Mit fünf Klassensiegen und vier weiteren Podestplätzen war Ausrichter TV Wehr bei seinem 18. Sparkassen-Mehrkampfcup in der Seebodenhalle der erfolgreichste Verein. Die meisten Kinder und Jugendlichen indessen hatten die Abordnung des TuS Stetten aus Lörrach mit ins Wehratal gebracht. 122 Mädchen und Jungen boten den zahlreichen Zuschauern ein interessantes Spektakel und sorgten für die eine oder andere Bestleistung bei Wurf, Sprung, Sprint und Langstreckenlauf.

Entsprechend zufrieden blickte Abteilungsleiter Dieter Eckert immer wieder durch die Halle, in der er – mit dem Mikrofon in der Hand – versuchte, im Gewusel den Überblick zu behalten. Doch in seinen Mühen war der 80-Jährige nicht allein: „Rund 40 Helfer in der Halle und etliche im Thekenbetrieb machen dieses Meeting gemeinsam mit den Kindern zu einer meiner Lieblingsveranstaltung.“ Großen Anteil an Eckerts Freude hatten seine fünf Schützlinge, die bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest standen.

Bei den jüngsten Buben war der Wehrer Jakob May kaum zu bremsen. Als schnellster Sprinter über 35 Meter auf der Flachstrecke (6,1 s) und über die Hürden (6,9 s) gab er die Richtung vor. Seine 3,36 m im Weitsprung blieben unerreicht. Beim Vollballwurf musste er sich mit 9,26 m allerdings Finjan Koch (10,58) vom TuS Höllstein geschlagen geben. Über drei Hallenrunden war Sandro Slawik (TuS Stetten) schneller, musste sich aber in der Gesamtwertung mit Rang zwei zufrieden geben.

Mit 51 Punkten Vorsprung sicherte sich Jonas Abberger in M11 den Heimsieg, obwohl er nur über die drei Hallenrunden siegte. Der Zweitplatzierte Ilja Schneider (TuS Stetten) war bei den Sprints schneller. Im Weitsprung lieferte Dylan Ananfah Kekekoum (TuS Stetten) mit 3,44 m die Topleistung und der weiteste Vollballwurf gelang Robin Schweizer (TuS Stetten) auf 10,88 m.

Souverän mit vier gewonnenen Disziplinen dominierte Luan Kummle die M13. Im Sprint hängte er seinen härtesten Kontrahenten, Paul Rabe vom TuS Stetten, mit 5,5 s (Flach) und 6,3 s (Hürden) ab. Beim Weitsprung hatte Rabe jeweils vorgelegt, doch Kummle,der im vergangenen Jahr die M12 gewonnen hatte, konterte eiskalt: „Seine guten Leistungen haben mich sehr motiviert“, staunte der Wehrer Schüler am Ende über seinen persönlichen Rekord: „Bisher war meine Bestleistung bei 1,45 m und jetzt habe ich 1,52 m geschafft. Damit habe ich echt nicht gerechnet.“

Weil Rabe mit dem Medizinballwurf auf 13,12 m satte 77 Punkte mehr eingestrichen hatte als Kummle, der „nur“ 11,13 m schaffte, musste der Lauf über vier Hallenrunden entscheiden. Kummle hatte die Sache aber im Griff, lief in 1:20,1 Minuten zum Sieg. Der Jahresauftakt ist dem Schüler gut gelungen, bald geht’s in die Freiluftsaison: „Mein großes Ziel ist es, erneut Badischer Meister im Vierkampf zu werden“, hat Luan Kummle klare Vorstellungen, was ihm 2019 bringen soll.

Deutlich fiel der Sieg von Sara Furler (W14) für den TV Wehr aus. Sie distanzierte Cora Nußbaumer (LG Hohenfels) um 113 Punkte. Die Sprints entschied Furler jeweils für sich, siegte in 5,8 s um 0,2 s auf der Flachstrecke und war über die Hürden mit 6,6 s nur einen Wimpernschlag vor Nußbaumer (6,7) im Ziel. Während die LGH-Athletin den Hochsprung mit 1,36 m gewann und für vier Zentimeter mehr zusätzliche 25 Punkte einstrich, setzte sich Furler mit 7,81 m im Kugelstoß gegenüber Nußbaumers 6,50 m durch und war auf den fünf Hallenrunden 7,5 s schneller.

Mit Top-Zeiten in den Sprints (5,9 s und 6,7 s) sowie starke 1,36 m im Hochsprung legte Vanessa Krane (W13) vom TV Wehr die Basis zum Sieg. 7,82 m mit der Kugel brachten ihr die drittbeste Punktausbeute. Über die vier Hallenrunden musste sie sogar mit Platz zehn zufrieden sein. Entscheidend war somit Vanessa Kranes Lieblingsdisziplin, der Hochsprung. Hier lieferte sie sich mit Widersacherin Anna Petraschka ein spannendes Duell, in dem die Rheinfelderin nur knapp an der 1,36 m scheiterte. Für Vanessa Krane war nach dem gültigen Versuch über 1,36 m etwas die Luft draußen: „Die 1,40 m sind meine Bestleistung, im Freien“, deutet sie an, dass in dieser Saison noch mehr drin sein könnte. Allein deshalb freut sie sich schon jetzt auf das einwöchige Camp in der Sportschule Steinbach, das sie für die Sommerferien bereits gebucht hat.

Den deutlichsten Sieg feierte Tamara Strauß (LG Hohenfels), die das kleine Feld der W15-Mädchen dominierte. 264 Punkte betrug ihr Vorsprung am Ende auf Luise Hildebrand (TuS Stetten). Überragend waren die 1,44 m der letztjährigen W14-Siegerin im Hochsprung und ihr Kugelstoß auf 8,09 m. Mit 5,7 s auf der Flachstrecke lief Strauß gemeinsam mit Hannah Giesin (ESV Weil) die Tagesbestzeit bei den Mädchen.

Schnellster Junge war der letztjährige W14-Sieger Jona Wind (M15) vom TuS Stetten, der die Sprints in 5,3 s und 5,9 s gewann, und im Hochsprung (1,56 m) nicht zu besiegen war. Kaum langsamer sprintete M14-Sieger Pascal Rafiq (LG Hohenfels) in 5,5 s und 6,4 s. Mit 1,60 m gelang dem Waldshuter der Tagessieg im Hochsprung. Auch im Kugelstoß distanzierte er seine Konkurrenten mit 8,31 m deutlich.

Im Vergleich dazu war der Sieg von Niklas Krippner (TV Rheinfelden) bei den M12-Jungen fast schon knapp. Seine Sprintzeiten von 5,8 s und 6,5 s gaben mit 1,28 m im Hochsprung – gleichauf mit Verfolger Fabio Wasmer (LG Hohenfels) – den Ausschlag. Wasmer,der im Vorjahr die M11 gegen Krippner gewonnen hatte, holte dank 9,33 m mit dem Medizinball gefährlich auf, denn Krippners Ball landete schon bei 8,82 m. Nur 0,3 Sekunden war der Rheinfelder über vier Hallenrunden nach Wasmer im Ziel und rettete so den Gesamtsieg.