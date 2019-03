von Franziska Schwarz

Tischtennis: (sk) Insgesamt 85 Tischtennis-Talente bestritten in der Schopfheimer Vicemoos-Halle das Jugend-Endranglisten-Turnier des Bezirks Oberrhein. Ausrichter war der TTC Hasel. 15 Vereine aus dem Bezirk waren mit ihrem Nachwuchs vertreten.

Am erfolgreichsten schnitt der TTC Lauchringen ab. Von zehn Teilnehmern erspielten gleich vier einen Titel. Lea Wähler (U14), Hannah Marder (U15) und Sharon Delfino (U18) holten die Titel in drei der fünf Mädchen-Konkurrenzen nach Lauchringen. Außerdem blieb der Lauchringer Moritz Schall bei den Jungen U12 ohne Satzverlust.

Mit 14 Mädchen und Jungen stellte nur der TTC Wehr mehr Spielerinnen und Spieler als die Lauchringer. Auch der Wehrer Nachwuchs schnitt gut ab. Drei dritte Plätze, zwei zweite Plätze und durch Henry Kuck (Jungen U15) auch ein Sieg waren die Bilanz eines gelungenen Turniertags.

Bei den jüngsten Spielern punktete der SV Nollingen besonders: In Felix Petraschka und Andi Müller stellte der Verein die Ranglistensieger bei den Jungen U11 und U13. Unter den neun Jungen U14 setzte sich Loris Scalzillo (SV Eichsel) durch.

Der Titel der Mädchen unter elf Jahren ging an Talea Ebert vom TTC Hasel. Luisa Guldenschuh (ESV Weil) entschied die Konkurrenz der Mädchen U13 für sich. Die "Königsklasse" dominierten die beiden Favoriten: Lukas Böhmer und Tim Stemminger sicherten sich Platz eins und zwei bei den Jungen U18. Beide treten für den FC 08 Bad Säckingen an.

Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Während die Jungen U11 bis U14 im Modus „Jeder gegen Jeden” ihren Sieger ermittelten, war bei den Jungen U15 und U18 aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ein anderer Modus gefragt. So wurde das Turnier in eine Gruppen- und eine Platzierungsphase unterteilt. Die Mädchen-Konkurrenzen U15 und U18 wurden zusammen ausgespielt, genauso die Gruppen aller Mädchen unter 14 Jahren.

Das gespielte Turnier schließt die Reihe der Jugend-Ranglistenturniere der Saison ab. Ein letzter Wettkampf auf Bezirksebene bei der Jugend findet am Sonntag, 7. April, statt, wenn die Jugendlichen in Mannschaften beim Pokalturnier in Bad Säckingen gegeneinander antreten.