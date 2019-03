Snowboard: (gew) Felix Bockstaller feierte nochmals einen Erfolg. Der Snowboarder aus Maulburg fuhr beim letzten Europacup-Rennen der Saison in Laax auf den fünften Platz und sicherte sich so den dritten Platz in der Gesamtwertung des Europacups. Damit steht auch fest, dass der 19-Jährige sich für die kommende Saison seinen persönlichen Startplatz im Weltcup gesichert hat.