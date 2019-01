von SK

Snowboard: (sk) Benedikt Bockstaller hat die Norm für die Teilnahme an der Snowboard-Weltmeisterschaft beim Halfpipe-Weltcup in Laax/Schweiz wie zuvor erwartet verpasst. Unter die Top 16 hätte er kommen müssen. Letztlich reichte es für den 19-jährigen Maulburger zu Platz 32 unter 37 Startern. Nach den beiden Qualifikationsläufen waren für ihn 40,75 Punkte als bester Score notiert. Damit kann sich Bockstaller ganz auf das Abitur am Sportinternat in Berchtesgaden konzentrieren.