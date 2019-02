von SK

Fußball-Bezirksliga: (sk) Kurz vor Ende der Wechselperiode freut sich der SV Herten (12.), seine Transferplanungen für die Wintertransferperiode beendet zu haben. Nachdem bereits die Zugänge von Joshua Kopp (FV Lörrach-Brombach) und Alessio Paciulli (SV 08 Laufenburg) klar waren, sind jetzt zwei weitere Neuzugänge sicher. So werden Simon Kleiner und Ciro Di Feo, beide vom Landesligisten FSV Rheinfelden, die Mannschaft des Trainer-Gespanns Thorsten Szesniak und Musah Musliu ab sofort verstärken. Kleiner (26) verfügt über viel Erfahrung und stellte in den letzten Spielzeiten seine Fähigkeiten auf vielen Positionen unter Beweis. „Wir wollen, dass Simon durch Konstanz und Stabilität auf der Position dauerhaft am Leistungsmaximum kratzen kann“, gibt Trainer Thorsten Szesniak die Marschroute vor.

Zurück zum SV Herten: Ciro Di Feo – hier im Jahr 2016 noch in seinem alten Trikot beim SV Herten – kehrt ebenfalls vom FSV Rheinfelden zum SV Herten zurück. | Bild: Maatthias Scheibengruber

Ciro Di Feo (23) findet den Weg zurück zum SV Herten. Er spielte bereits in der Jugend und bei den Aktiven für die Grün-Gelben. Der Sportliche Leiter Matthias Tröndle freut sich auf den Rückkehrer: „Ciro ist ein guter Junge und in den letzten Jahren sowohl als Spieler sowie Persönlichkeit gereift. Er hat sich viel vorgenommen und wird den Konkurrenzkampf zweifelsohne befeuern.“ Mit den Transferaktivitäten ist man indes zufrieden. „Wir sind froh, kurz vor Transferschluss im Sinne der Spieler noch eine Lösung gefunden zu haben. Nun kann die Arbeit auf dem Platz endlich losgehen“, so Tröndle. Ab sofort soll für das Ziel des Ligaverbleibs gearbeitet werden.

Verlassen hat den SV Herten Nicolas Bächle. Der 32-Jährige hat nur ein halbes Jahr beim SV Herten gespielt und wechselt zum B-Kreisligisten SG Grenzach-Wyhlen. Dort spielte er früher schon einmal. In der Saison 2017/18 war er für den SV Weil aktiv.