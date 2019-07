Tennis-Oberliga, Männer: TC RW Tiengen – TC Mengen 7:2

Der erste Einsatz von Ignaci Villacampa-Roses in dieser Saison für den TC RW Tiengen war gleich ein erfolgreicher. Der Spanier ließ im Spitzeneinzel dem Schweizer Dario Huber beim 6:3 und 6:3 keine Chance. An den Positionen zwei kämpften bei beiden Teams zwei Eidgenossen. Der Tiengener Schweizer Oliver Mrose siegte mit 6:4 und 7:6 gegen seinen Landsmann Nico Borter vom TC Mengen. Mrose musste bis zuletzt kämpfen, hatte er doch eine 6:2-Führung im Tie-Break des zweiten Satzes noch abgegeben, einen Satzball abgewehrt und dann doch noch gewonnen. Glücklos kämpfte Leon Back an drei gegen Martin Bürkle und verlor. Wieder dabei war Simon Glöckner, der an vier Felix Göpper in zwei Sätzen bezwang. Ebenfalls glatt sicherten sich Marvin Kromer an fünf und Klaus-Daniel Umland an sechs ihre Siege.

Nicht mehr zum Einsatz kommen wird in dieser Saison beim TC RW Tiengen Dominik König. Er muss sich am Mittwoch einer Leisten-Operation unterziehen.

Einzel: Villacampa-Roses – Huber 6:3, 6:3; Mrose – Borter 6:4, 7:6; L. Back – Bürkle 6:7, 3:6; Glöckner – Göpper 6:4, 6:1; Kromer – Nageleisen 6:1, 6:3; Umland – Danzeisen 6:2, 6:4. – Doppel: Villacampa-Roses/Mrose – Huber/Borter 1:0 (w.o.); Back/Glöckner – Bürkle/Göpper 1:0 (w.o.); Kromer/Umland – Nageleisen/Danzeisen 0:1 (w.o.).