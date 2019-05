Tennis, 1. Bezirksliga, Männer: TC BW Erzingen – TC Stockach 6:3

(neu) Schon nach den Einzeln hatte der TC BW Erzingen den Sieg fast sicher. Dabei gab es einige spannende Matches. Kevin Schnabl lieferte sich an Nummer eins mit dem Stockacher Valentin Steinmann ein packendes Duell. Der Erzinger entschied die Partie im Matchtiebreak mit 10:7. Noch spannender war die Begegnung von Alexander Schmid mit Jonah Fiedler. Die beiden reichten sich erst nach dem 11:13 im dritten Satz die Hände. Auch Daniel Gamp verlor sein Einzel im Matchtiebreak. In zwei Sätzen siegten Benedikt Boll Marcel Berger und Simon Farsky. In den Doppeln machten die Erzinger alles klar. Boll/Berger und Gamp/Schmid hatten fast keine Mühe. Keine Chance hatten dagegen Schnabl und Robin Eisele beim 1:6, 2:6.

Ergebnisse: Schnabl – Steinmann 6:3, 3:6, 10:7; Gamp – M. Fiedler 4:6, 6:2, 3:10; Boll – von Hebel 6:2, 6:3; Berger – Rihm 6:2, 6:0; Schmid – J. Fiedler 1:6, 6:3, 11:13; Farsky – Wurst 6:2, 6:0; Schnabl/Eisele – Steinmann/M. Fiedler 1:6, 2:6; Boll/Berger – von Hebel/Rihm 6:2, 6:2; Gamp/Schmid – J. Fiedler/Wurst 6:2, 6:4.