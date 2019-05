Kunstrad: (gew) Der RSV Wallbach feierte beim zweiten Durchgang des Bezirkspokals aller Klassen und der Bezirksmeisterschaft der Schüler und Elite in Herten sechs Klassensiege und war damit erfolgreichster Verein. Vier Siege gab es für den RV Lottstetten, einen für Ausrichter RSV Herten. 17 Fahrerinnen und Fahrer qualifizierten sich für die badische Meisterschaft am 26. Mai in Ehningen.

Für den RSV Wallbach siegten in Herten Emilia Keser (39,39 Punkte/76,53 Gesamtpunkte nach zwei Durchgängen) in der U9, Caroline Wirth (62,78/115,61) in U13, Alisa Lais (165,31/296,34) bei den Frauen, Julius Berchtold (41,95/83,30) in der U15 sowie die Zweier Maria Wirth/Stefanie Probst (65,43/139,24) bei den Juniorinnen U19 und Lena Reichert/Laura Thomann (39,30/74,62) in der U15.

Siegreich für den RV Lottstetten waren Mira Zipfel (81,74/161,77) und Mattias Piberhofer (47,37/93,90) in der U19 sowie Leonie Papok (97,05/180,15) in der U15 und Gladys June Holle (25,51/50,47) in der U9.

Liam Model (40,90/77,58) gelang der einzige Klassensieg für den RSV Herten in der U13.