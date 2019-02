Kunstrad: – Der RV Lottstetten richtete den ersten von drei Durchgängen um den Bezirkspokal aus. Gleichzeitig ging es für die Juniorinnen und Junioren um die Bezirksmeistertitel und die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften am Sonntag, 17. März, in Poppenweiler.

Der RV Lottstetten war bei der Veranstaltung in heimischer Sporthalle mit sechs ersten Plätzen in den verschiedenen Altersklassen der erfolgreichste Verein. Über vier erste Ränge freute sich der Nachwuchs des RSV Wallbach, über einen der RSV Herten.

Wieder einmal überragend fuhr der Lottstetter Juniorinnen-Zweier mit Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder. Trotz ihres schweren Programms verbesserten die beiden Kunstrad-Talente ihre persönliche Bestleistung auf 122,4 Punkte. Ihre Kür präsentierten die Lotstetterinnen ohne Sturz und großen Wackler, so dass sie nur 3,5 Punkte Abzug in Kauf nehmen mussten. In ihrer U19-Konkurrenz siegten Papok/von Schneyder klar vor Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach (73,81 Punkte) sowie Mira Zipfel und Adele Hohenbichler vom RV Lottstetten (61,52). Allen drei Zweiern gelang die Qualifikation für die Badische Meisterschaft.

Im Einer der U19 gewann Mira Zipfel den Bezirksmeistertitel mit 80,03 Punkten vor Vereinskollegin Larissa Rehm (47,34). Zipfel fährt damit ebenfalls zur "Badischen". Bezirksmeister der U19-Junioren wurde Matthias Piberhofer vom RV Lottstetten mit 46,53 Punkten. Mit dieser Punktzahl verpasste er allerdings die Qualifikation für die "Badische". Zweiter wurde Vereinskollge Marco Rehm (42,47).

Bei den Frauen war Alisa Lais vom RSV Wallbach mit 131,03 Punkten die herausragende Fahrerin. Sie gewann vor der Lottstetterin Natascha von Schneyder (87,90). Die Wallbacherin Anne Lais fehlte wegen Krankheit.

In den Schülerinnen und Schüler-Klassen wurde nur der erste Durchgang um den Bezirkspokal ausgefahren. Zahlenmäßig am stärksten besetzt war hier die Klasse der Schülerinnen U11. Hier siegte Emilia Keser vom RSV Wallbach mit 37,14 Punkten. Ebenfalls an den RSV Wallbach gingen die Siege in der U15. Julius Berchtold fuhr bei den Schülern dieser Altersklasse 41,35 Punkte ein, Lena Reichert/Laura Thomann im Schülerinnen-Zweier 35,32.

Zu Klassensiegen kamen außerdem Gladys June Holle vom RV Lottstetten mit 24,96 Punkten in der U9, Letizia Daudey, ebenfalls vom RV Lottstetten, mit 58,27 Punkten in der Klasse U13 sowie Liam Model vom RSV Herten mit 36,68 Punkten bei den Jungen der U13. Die Konkurrenz bei den Schülerinnen der U15 entschied Leonie Papok mit 83,10 Punkten zu ihren Gunsten.