Fußball-Landesliga: (gew) Mit Auswärtsspielen starten der FC Tiengen 08 (15.) und der FSV Rheinfelden (13.) in die Frühjahrsrunde. Während die Tiengener beim FC Teningen (3.) krasse Außenseiter sind, sollten die Rheinfelder mit etwas Zählbarem vom SV RW Ballrechten-Dottingen (9.) zurück kommen.

Sieben Spieler sind weg, vier Neue kamen in der Winterpause. Die personelle Lage beim FC Tiengen 08 ist seit den Spielen vor der Winterpause nicht besser geworden. Acht Punkte Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz sprechen ebenfalls für sich. "Es wird schwierig, den Abstieg noch zu verhindern. Wir werden aber Gas geben und machen das Beste daraus. Es ist auch eine Charaktersache, alles zu geben", hofft Trainer Oliver Neff darauf, dass seine Spieler den Kopf nicht zu früh hängen lassen. Obwohl die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde ordentlich war, hat Neff für die Partie am Samstag beim FC Teningen schon wieder personelle Tiefschläge zu verkraften. So fällt Torwart Martin Hackenberger wegen Rückenproblemen aus. Tomas Masek hat noch Probleme mit dem Sprunggelenk und fehlt ebenso wie Süleyman Karacan (Urlaub). Max Le, Neuzugang von den Weilheimer A-Junioren, ist noch zwei Spiele gesperrt. Sven Maier hat seine Sperre erst im April abgesessen, und der lange verletzte Daniel Eichhorn ist noch nicht fit für einen Einsatz. Wir müssen uns vor allem in der Defensive etwas einfallen lassen", weiß Neff.

Der FSV Rheinfelden steht zwar noch knapp auf einem Abstiegsplatz, hat aber noch direkten Kontakt zum "rettenden Ufer". Beim SV Ballrechten-Dottingen sollte auf alle Fälle gepunktet werden. Spielertrainer Anton Weis: "Mit einem Sieg wären wir punktgleich mit ihnen." Dank der drei Neuzugänge haben Weis und Trainer Marc Jilg nun auch Alternativen. "Das belebt den Konkurrenzkampf", freut sich Weis.

Sehr gut eingelebt haben sich Rückkehrer Giuseppe Catanzaro (SV 08 Laufenburg), Michael Aselborn (SV Weil) und Lionel Guy Schott (FC Brunstatt/F). Catanzaro wird den Sturm auffrischen, Schott ist der "Sechser" fürs Mittelfeld. Aselborn soll zunächst noch Spielpraxis in der Rheinfelder Reserve sammeln. Ob Saikou Sawaneh oder Dennis Fritz im Tor stehen wird, ist noch nicht geklärt. "Beide sind ungefähr gleich stark", sagt Weis. Verzichten muss der FSV Rheinfelden in der Partie am Samstag auf die angeschlagenen Lucas Eschbach und Besart Cibukciu.