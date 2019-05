Juniorenfußball: – Zum Abschluss der Saison landete Sascha Stauch aus Küssaberg-Ettikon mit der schweizerischen U16-Nationalmannschaft zwei Testspiel-Siege im Terrain de Fin-des-Fourches in St. Imier (Kanton Bern) gegen die Altersgenossen aus Georgien. Wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) auf seiner Internetseite berichtet, legte das Stauch-Team nach dem 3:1-Sieg vom Dienstag am heutigen Donnerstag ein 2:1 nach.

Im ersten der beiden Partien gegen die Gegner aus dem Kaukasus drehten die Schweizer U16-Junioren die Partie in den letzten elf Minuten und machten aus dem 0:1 noch ein 3:1. Zweimal traf Momodou Lamin Jaiteh (FC Basel), einmal Noah Rupp (FC Luzern). „Die Georgier sind gut eingespielt, weil alle Spieler bei nur drei verschiedenen Vereinen tätig sind. Wir wiederum hatten fünf Neue im Team“, so Stauch: „Der Sieg war eine Willensleistung, die eingewechselten Spieler haben frischen Wind gebracht. Unser Team hat Qualität in der Breite.“

Beim Spiel am Donnerstag brachte Noah Rupp die Stauch-Elf früh in Führung, als seine scharfe Hereingabe wurde von einem Verteidiger ins eigene Netz gelenkt wurde. Der Ausgleich fiel noch vor der Pause. Nach dem Wechsel besorgte Andrin Hunziker (FC Basel) den 2:1-Endstand. Jaiteh traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten. „Trotz des knapperen Resultates war dieser Sieg ungefährdeter. Wir haben weniger gefährliche Szenen zugelassen“, blickt Stauch zufrieden auf seine erste Saison als Nationaltrainer: „Insgesamt stimmt mich die Bilanz mit sieben Siegen und zwei Unentschieden zuversichtlich für die nächste Zukunft.“