Fußball: – Im Alter von 79 Jahren verstarb nach schwerer Krankheit der langjährige Schiedsrichter Franco Florio aus Schwörstadt. Der in Pescara geborene Florio machte 1968 seinen Schiedsrichter-Schein und war bis 2004 bei nahezu 2000 Spielen als Schiedsrichter oder Assistent eingeteilt. Zunächst war der beliebte und anerkannte Unparteiische für die Spvgg. Brennet-Öflingen aktiv, dann für den SV Schwörstadt. Im Anschluss war Florio stolze 24 Jahre beim SV BW Murg als Schiedsrichter im Einsatz.

In einer Reportage für das Fußballmagazin im Frühjahr 2012 besuchten wir den „Italiener mit Pfiff„ in Schwörstadt. Bereits 1959 war Florio dem Ruf seiner beiden Brüder gefolgt und verließ seine Heimat in den Abruzzen. Am Hochrhein fand er Arbeit und gründete alsbald mit seiner Frau Luise eine Familie, mit der er seit 1966 in Schwörstadt lebte.

Zum regionalen Fußball kam Franco Florio, der in seiner Heimat schon als Schüler kickte, durch seinen Bruder Hugo, der bei der Spvgg. Brennet-Öflingen aktiv war. Allerdings spielte Franco Florio nicht mehr, sondern legte 1968 die Schiedsrichter-Prüfung unter Eddi Moosbrugger und Werner Leonhard ab.

In der Folge leitete Florio an die 2000 Spiele, ehe er 2004 die Pfeife zur Seite legte. Bis vor wenigen Jahren besuchte er regelmäßig noch Fußballspiele in der Region, war bei den Verein stets gern gesehener Gast.