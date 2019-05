von Fred-Jürgen Becker

Fußball: – Die „alten Kameraden“ sind nicht vergessen. Traditionell lud der Südbadische Fußballverband (SBFV) 50 Senioren-Schiedsrichter aus dem Verbandsgebiet ins Sporthotel „Haus Sonnhalde“ in Saig für fünf Tage zur Fortbildung ein.

Das Programm von Lehrgangsleiter Fred-Jürgen Becker (Haslach/Kinzigtal) umfasste viele Themen rund um den Fußball. Verbandslehrwart Andreas Klopfer (Mundingen) steuerte einen Vortrag über Regel-Neuerungen und ein Quiz bei. Spiele-Einteiler Leo Obert (Haslach/Kinzigtal) gab einen Einblick in den viel zitierten Video-Keller in Köln interessante Informationen. Zudem gab es zwei Filme „Wie der Fußball nach Deutschland kam“ und „Best of DFB-Pokal“ zu sehen.

Im weiteren Programm erklärte, aus den Reihen der Senioren, zunächst Alfred Burmeister (Heuweiler) für alle verständlich die nicht einfachen Regeln des Futsal und unterstrich das Ganze mit entsprechenden Videoszenen. Im Anschluss entführte Hartmut Toleikis aus Villingen die Kameraden in seine frühere Heimat und stellte die Sagenwelt Ostpreußens vor.

Danach trat Martin Hartmann als Magier auf und verblüffte sein Publikum immer wieder mit seinen erstaunlich ausgeführten Tricks. Die Pflege der Kameradschaft spielte eine große Rolle. Ob Kegelabend, Volkslieder singen mit Adolf Frei und seinem „Örgele“ oder Bingo mit ansehnlichen Preisen, alles bescherte den Senioren eine vergnügliche Zeit.

Morgens war Wassergymnastik im Hallenbad mit Hartmut Toleikis angesagt. Abends gab es Fußball im Fernsehen, wobei die Schiedsrichter besonders unter die Lupe genommen wurden. Eine Schwarzwaldfahrt ins Wiesental und zum Feldberg, sowie ein Besuch des Badeparadieses in Titisee-Neustadt und eine Wanderung auf den Hochfirst vervollständigten das vielfältige Angebot.