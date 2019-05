Juniorenfußball: – Sascha Stauch gewann mit seinem Schweizer U16-Nationalteam das UEFA-Development-Turnier in Finnland. Der Trainer, der in Küssaberg-Ettikon wohnt, holte in Eerikkilä aus den Spielen gegen Finnland (4:4), Chile (2:0) und Südkorea (2:1) sieben Punkte.