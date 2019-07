Juniorenfußball: – Thomas Stamm ist in seiner alten Heimat ein bekannter Mann. Im schweizerischen Schleitheim gegenüber von Stühlingen ist der Trainer der U19 des SC Freiburg groß geworden und in Eggingen verpasst er seinen Jungs nun schon zum vierten Mal den letzten Schliff vor einer neuen Saison. „Hier haben wir optimale Bedingungen“, schwärmte er, gab den Kindern Autogramme und war für Selfies stets zu haben.

Begehrte Selfies: Trainer Thomas Stamm vom SC Freiburg ist in seiner alten Heimat ein bekannter Mann. | Bild: Welte, Gerd

Mit dem Testspiel seiner Mannschaft gegen die U21 der Grasshoppers Zürich vor gut 200 Fans war er zunächst nicht zufrieden: „Die erste Hälfte müssen wir unbedingt nachbereiten. Nach dem Wechsel hatten wir dafür ganz gute Ansätze“, so Stamm, der sein Team schon nach einer Minute in Rückstand sah. Fabio Fehr hatte für die Schweizer getroffen. Auch danach bestimmten die Grasshoppers das Spiel, ließen allerdings viele Chancen ungenutzt.

Zur Sache: Giotto Morandi (vorn) von der U21 der Grasshoppers deckt den Ball gegen den Freiburger Alex Tran ab. | Bild: Welte, Gerd

Johan Gomez erzielte nach dem Wechsel für die stärker werdenden Breisgauer den Ausgleich. In der 87. Minute vergab Kenneth Schmidt allein vor dem Tor eine große Chance für die Schweizer. Die Strafe folgte fast auf dem Fuß, denn Guillaume Furrer gelang kurz vor Ende der Partie per Freistoß noch der Freiburger Siegtreffer.

Auch für einen Spieler der Grasshoppers war die Partie gegen die U19 des SC Freiburg eine besondere Sache. Sandro Knab, Torjäger des Landesliga-Aufsteigers SV 08 Laufenburg, spekuliert mit einem Wechsel zu den Schweizern und wurde in Eggingen getestet. Über die volle Spielzeit trug er das Dress der Grasshoppers und lieferte eine sehr ordentliche Leistung ab.

GC-Ausbildungschef Timo Jankowski war jedenfalls angetan: „Er hat sich sehr gut in unser Spiel eingefügt und wurde von seinen Mitspielern auch hervorragend angenommen“, lobte er den 25-jährigen Weilheimer. Ob es für eine Verpflichtung reicht, bleibt allerdings noch offen. Jankowski: „Am Samstag ist Sandro noch einmal bei unserem Testspiel gegen den SC YF Juventus Zürich dabei. Dann würde nächste Woche eine Entscheidung fallen, ob Sandro zu uns kommt oder nicht.“ So lange wird sich also auch der SV 08 Laufenburg noch gedulden müssen, ob er die kommende Saison mit oder ohne Knab in Angriff nehmen wird.

Während die Schweizer ihr letztes Testspiel vor der Runde zu Hause in Zürich bestreiten, ist die U19 des SC Freiburg noch für wenige Tage beim Trainingslager in unserer Region zu Gast. Das abschließende Testspiel steht für die Mannschaft von Thomas Stamm bei der Sportwoche des FC Weizen auf dem Programm. Gegner wird am Samstag die U21 des FC St. Gallen sein. Spielbeginn auf dem Sportplatz des FC Weizen ist um 13 Uhr.