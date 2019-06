von Ralf Schäuble und Gerd Welte

Mountainbike: – Dort wo die Skifahrer beim legendären „Nightrace“ auf der Planai in Schladming um Weltcup-Punkte kämpfen, „durften“ die Mountainbiker im letzten Tagesabschnitt des viertägigen Mountainbike-Etappenrennens „Alpentour Trophy„ hinauf fahren. „Brutal“ fasste es Olympiasiegerin Sabine Spitz in einem Wort zusammen, was man schon visuell erahnen konnte, ohne auch nur einen Schritt entlang der Strecke zu tun. Die Lottstetterin Janine Schneider (VC Singen) stellte sich ebenfalls der Herausforderung in Schladming.

Sabine Spitz kämpft mit gesundheitlichen Problemen und dem steilen Gelände. Dennoch schaffte sie Rang vier beim abschließenden Bergzeitfahren. Sechste wurde sie in der Gesamtwertung des UCI-Etappenrennens. Janine Schneider fuhr sogar auf Platz vier im Gesamtklassement und platzierte sich im Bergzeitfahren direkt hinter Spitz als Fünfte. Auf Rang vier fuhr sie auf der dritten Etappe.

Stolz: Die Lottstetterin Janine Schneider war mit ihrem Abschneiden bei der Alpentour-Trophy in Schladming zufrieden. | Bild: Hans Keller

„Insgesamt bin ich zufrieden mit meiner Leistung und kann auf einige gute Renntage zurückschauen, welche vielleicht nicht aufs Podium reichten, aber Power für die kommenden Rennen geben“, so Schneider nach den harten Tagen in Österreich.

Obwohl der deutschen Meisterin Sabine Spitz das extrem steile Gelände gar nicht entgegenkommt, waren für sie die abschließenden 9,5 Kilometer mit 1150 Höhenmetern hinauf zur „Schafalm“ ein Lichtblick während der vier Tage langen Tour rund um Schladming.

Von Anfang an hatte Spitz mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Schon nach der ersten Etappe war fraglich, ob sie die Gesamtdistanz von 220 Kilometern mit 8800 Höhenmetern überhaupt zu Ende fahren kann. „Ich habe schon länger mit dem Karpaltunnelsyndrom zu tun, was dazu führt, dass mir die Hände einschlafen. Allerdings war es bisher einigermaßen zu ertragen. Durch das teilweise sehr ruppige Gelände hier bei der Alpentour-Trophy haben sich die Symptome wider Erwarten massiv verschärft. Teilweise konnte ich nicht mehr schalten, und auch das Bremsen wurde zum echten Problem“, erklärte die deutsche Rekordmeisterin ihre akuten Probleme.

In den nächsten Wochen wird Sabine Spitz abklären, inwieweit das Problem in Griff zu bekommen ist. Die Starts beim Black-Forest Ultrabike in Kirchzarten und beim Etappenrennen „Engadin Bike Giro“ in St. Moritz sind nach wie vor in der Planung.