Radsport: – Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Wiawis Bike) steht als Titelverteidigerin beim Hegau Bike-Marathon am Wochenende in Singen am Start. Am Hohentwiel ist es für die 47-Jährige der europäische Auftakt ihrer 27. Saison, in der sie sich erstmals auf die Marathon-Langstrecken konzentriert. Bis Juli stehen der „Black Forst Ultra“ in Kirchzarten, das mehrtägige „Engadin Bike Giro“ in St. Moritz und der Bike-Marathon in Albstadt im Fokus.

Start in Singen: Miriam Oeschger aus Niederhof ist bei den Frauen am Start. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Neben Spitz fahren bei der Elite unter anderem Janine Schneider (Lottstetten), die Niederhoferinnen Annette Griner (Wilier Force) und Miriam Oeschger (Herzlichst Zypern) sowie Sandra Matt (RSV Wyhl) aus Murg. Bei den Männern sind Wolfgang Mayer (Wilier Force) aus Niederhof und Mike Woland (RSV Niederhof) aus Görwihl im Rennen.

Langdistanz: Luis Walbröhl aus Rheinfelden von Orbea Serpentine Velosport nimmt die 80 Kilometer unters Rad. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In den Startlisten der Jedermann-Rennen finden sich weitere 23 Biker. Michael Börner, Angelina Franz, Dirk Hierholzer (alle Küchen Dick Racing Team), Christoph Cords, Michael Fenske (beide RSV Bad Säckingen), Luis Walbröhl (Orbea Serpentine Velosport), Dieter Schmidt (VBC Waldshut-Tiengen), Patrick Riesterer (SG Rheinfelden), Johannes Hurst (Görwihl) und Markus Valentin (Bonndorf) fahren die Langdistanz (80 km).

Gemeinsam stark: Annette Griner und ihr Freund Wolfgang Mayer, hier noch im alten Trikot, starten für Wilier/Force Team Germany beim Hegau Bike-Marathon in Singen. | Bild: Welte, Gerd

Über die Mitteldistanz (49 km) starten Michael Di Genio (RSV Rheinfelden), Torsten Huber, Michael Walz und Rainer Winzer (alle SG Rheinfelden). Auf der Kurzdistanz (31 km) sind Marco Ebner (VBC Waldshut-Tiengen), Luigi Moscioni, Christian Neumann, Monika Walbröhl, Lena und Tanja Walz (alle SG Rheinfelden), sowie Tatjana Ragusa (Niederhof), Henry Reiniger (Wehr) und Daniel Schäfer (Laufenburg) dabei.

Michael Bernhart (RSV Bad Säckingen) fährt das Bike Race (49 km). In der U15-Kids Trophy startet Valentino Ragusa aus Niederhof.