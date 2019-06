Mountainbike: – Für die Bikerinnen und Biker ist der Black Forest Ultra Bike Marathon in und um Kirchzarten die Herausforderung schlechthhin. Auch dieses Mal gab es über 4000 Meldungen für die fünf Strecken. Über die Königsdistanz von 109 Kilometern und 3115 Höhenmeter siegten der Freiburger Sascha Weber in 4:08:10,3 Stunden und Esther Süss in 4:54:53,9 Stunden. Die Schweizerin musste dabei immerhin Cross-Country-Olympiasiegerin Sabine Spitz abschütteln, um ihren Sieg aus dem vergangenen jahr zu wiederholen. Nach etwa 20 Kilometern war sie alleine und baute ihren Vorsprung auf Spitz bis ins Ziel auf 7:53 Minuten aus. Die 47-jährige Spitz, zwei Jahre älter als die Siegerin, überholte nach etwa 45 Kilometern die Lottstetterin Janine Schneider, die 1:24 Minuten hinter Spitz als Dritte ins Ziel kam. Annette Griner aus Niederhof verfehlte das Podest als Vierte der Gesamtwertung in 5:15:04,2 Stunden nur knapp.

Wolfgang Mayer | Bild: Wilier/Force Team

Im Power-Track mit Start in Hinterzarten über 80 Kilometer und 2300 Höhenmeter setzte sich Wolfgang Mayer vom Wilier Force Team Germany durch. Der Niederhofer gewann in 3:08:28,0 Stunden vor dem Schweizer Remo Fischer (3:13:20,3). Mit einer Zeit von 3:14:09,2 Stunden schaffte es der Bad Säckinger Niklas Grobert (Freiburger Pilsner Merida Team) als Dritter aufs Podest. „Ich freue mich, dass ich dieses Jahr genau die richtige Strecke für mich gewählt habe“, sagte der glückliche 24-Jährige.

Über einen vorderen Platz freute sich auch das Orbea-Serpentine Velosport-Team aus Hilzingen. Über die Distanz von 75 Kilometern und 2134 Höhenmeter fuhr der Rheinfelder Luis Walbröhl in der Kategorie der Männer unter 83 Startern auf den fünften Platz. Sechster unter insgesamt 888 Männern wurde er in der Gesamtwertung. Vor allem am Berg hielt Walbröhl gut mit, und in der Ebene und in den Abfahrten spielte er geschickt seine Stärken aus.

Mit neun Bikerinnen und Bikern war das Dick Küchen Racing Team aus Bad Säckingen beim Ultra Bike Marathon am Start. Angelina Franz und Michael Börner waren die „Ultras“ im Team und bezwangen die 109 Kilometer lange Distanz hervorragend. Franz wurde Neunte, Börner landete unter 800 Teilnehmern immerhin in den Top 100.

Beim Marathon über 75 Kilometer ging es Dirk Hierholzer ähnlich. Bei knapp 900 Teilnehmern erreichte er mit dem 72. Platz ebenfalls eine gute Platzierung. In der Altersklasse U19 startete Jonas Schwarz auf dem Speed Track mit 52,1 Kilometern und 1201 Höhenmetern. Er fuhr unter knapp 500 Teilnehmern auf den 33. Platz. Michael Bernhardt aus Wutöschingen siegte bei den Senioren 2 (3:10:17,8).

Über die knackige Short-Track-Distanzvon 38,7 Kilometer und 931 Höhenmeter für die U17 Teilnehmer war das Dick Küchen Racing Team mit insgesamt fünf Fahrern am breitesten aufgestellt. Bei den Mädchen mit knapp 200 Fahrerinnen fuhren die Hierholzer-Zwillinge Leonie und Larissa auf den 47. und 41. Platz. Bei den gleichaltrigen Jungen kam Nikolas Funken als 43. auf die beste Platzierung. Niklas Schweizer fuhr als 93. gerade noch in die Top 100, die Jakob Doerk mit dem 118. Platz bei 590 Teilnehmern knapp verfehlte.

Bei den Männern wurde Alexander Kaiser aus Häusern Zweiter. Auch die Wehrerin Tina Kreiter startete beim Short-Track. Die Bikerin des RSV Hochschwarzwald wurde Zweite in U17 und Fünfte in der Frauen-Gesamtwertung. Alexandra Haberstroh aus Bonndorf siegte bei den Seniorinnen 2, Christine Schneider aus Rheinfelden bei den Seniorinnen 3. Christa Schneider (Murg) wurde Dritte. Laura Albrecht aus Rheinfelden wurde Zweite in der U19.

Lukas Stamm | Bild: Alexander Stamm

Am Tag vor dem Marathon fand der fünfte Lauf des Schwarzwälder MTB-Cup statt. Für das Dick Küchen Racing Team startete Lukas Stamm in der U15, der mit zehn Sekunden Vorsprung einen Start-Ziel-Sieg nach Hause fuhr und mit seinem zweiten Sieg in der Serie das Gelbe Trikot des Gesamtspitzenreiters überstreifte. Paul Eisele (Bad Säckingen) wurde Zweite in U9, Nick Urich (Wehr) Zweiter in U11.