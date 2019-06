Fußball-Kreisliga B-4: - Der Jubel war groß, als Spieler und Trainer des SV Stühlingen von der 0:1-Niederlage des FC Grießen beim FC RW Weilheim II erfuhren. Tags zuvor hatten die Stühlinger ihre Aufgabe beim 5:2 beim FC Hochrhein II gemeistert. Jetzt war klar: Der Titel geht in die Hohenlupfenstadt. Am vorletzten Spieltag war der SV Stühlingen Meister. Er kehrt nach zwei Jahren in die Kreisliga A zurück. Das Derby am letzten Spieltag gegen den SV Dillendorf war ein Schaulaufen. Es gelang ein 7:3-Sieg. Matthias Blattert, Co-Trainer und Spieler, krönte eine tolle Saison mit zwei Treffern und einer Vorlage. Blattert wird aber aufhören.

Fabian Spitz hatte das Team vor zwei Jahren übernommen, als der SV Stühlingen abgestiegen war. Ein Jahr später beendeten die Stühlinger die Runde als Vierter. „Wir wollten schon oben mitspielen“, sagt Spitz. Den Aufstieg habe er im Hinterkopf gehabt. Nach der Winterpause war die Richtung klar. Spitz: „Jetzt wollten wir Meister werden.“

Zu diesem Zeitpunkt lag der SV Stühlingen noch auf Platz zwei, hinter dem FC Grießen. Spitz‘ Elf startete gut in die Runde, eilte von Sieg zu Sieg. Die erste Niederlage gab es im Klettgau – beim 2:3 in Grießen. Danach folgte noch das 2:4 bei der SG Lottstetten/Altenburg nach einer 2:0-Führung. Die anderen elf Spiele gewannen die Stühlinger.

Kopf an Kopf marschierten der SV Stühlingen und der FC Grießen vorne weg. Dann das wohl entscheidende Spiel: Die Stühlinger Revanche gelang am 12. Mai – am 21. Spieltag beim 2:1 gegen den Kontrahenten. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Grießener es in Weilheim schwer haben“, beschreibt Spitz spitzbübisch. 23 Siege, ein Remis und zwei Niederlagen – das ist eine eindrucksvolle Bilanz.

Spitz stellt die mannschaftliche Geschlossenheit voran, obwohl Adelin Oborocianu mit 39 Saisontoren großen Anteil am Erfolg hatte. Spitz wusste aber, dass er sich auch auf eine starke Defensive verlassen konnte. Lukas Laumann stand in der Abwehr wie ein Fels. Spitz: „Unser Torwart Mirco Nannavecchia hat uns einige Spiele gerettet.“

Einst gehörte der SV Stühlingen zur „Eilte“ in der Bezirksliga, schaffte 2004 sogar den Aufstieg in die Landesliga. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Doch endlich haben die Stühlinger wieder einen Titel. Sie freuen sich auf die Kreisliga A. Spitz: „Wir sind kein Kanonenfutter. Das Team hat Potenzial.“