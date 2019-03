Fußball-Kreisliga A, Ost: – Überraschend hat sich der SV Rheintal, Tabellenvorletzter mit gerade einmal elf Punkten und vier Zählern Rückstand auf den sicheren Tabellenplatz 12, von seinem Trainer Uwe Weissenberger getrennt. Sportchef Thorsten Walz, der am Freitagabend das Training geleitet hat, wird das Team am Sonntag gegen den FC Weizen coachen.

Regionalsport Hochrhein FC Geißlingen holt sich beim 2:0 wieder einen Sieg gegen den SV BW Murg Das könnte Sie auch interessieren

Für Thorsten Walz war spätestens nach dem 0:3 bei Spitzenreiter FC Hochrhein klar, dass sich etwas tun muss: "Natürlich hat Uwe nicht gespielt und er ist nicht der Schuldige an der sportliche Situation. Aber es gilt nun, ein Zeichen zu setzen. Wir wollen auf keinen Fall absteigen und versuchen deshalb, auf diesem Weg die Einstellung der Spieler verbessern."

Uwe Weissenberger hatte das Traineramt beim SV Rheintal im Sommer 2017 übernommen und führte die Mannschaft auf Rang sieben. In der laufenden Saison konnten bisher nur drei Spiele gewonnen werden. Zuletzt kassierte die Elf drei Niederlagen in Folge.

Die Trennung, so Walz, sei in vernünftiger Atmosphäre über die Bühne gegangen: "Uwe ist natürlich enttäuscht, das kann ich verstehen. Aber wir haben uns für diesen Schritt entschieden. Er hat sich am Freitag von der Mannschaft verabschiedet."

In der kommenden Woche will der Verein, der von 2012 bis 2015 unter Trainer Oliver Neff in der Bezirksliga spielte, einen neuen Trainer präsentieren. Walz sieht durchaus Potenzial im Team: "Im Prinzip ziehen die Jungs mit. Ich hatte 18 Spieler im Training. Jetzt muss eben jeder wissen, um was es für den Verein geht."