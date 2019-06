von Khalid Sajid

Kreisliga A, Ost

SV Rheintal – FC Dettighofen 7:0 (6:0). – Tore: 1:0 (3.) Hauser; 2:0 (7.) Asal; 3:0 (12.) Albin Hashani; 4:0 (13.) Asal; 5:0 (17./FE) Schume; 6:0 (29.) Schneider; 7:0 (66.) Asal. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 200. – Der SV Rheintal konnte einen Kantersieg gegen den FC Dettighofen einfahren. Im ersten Abschnitt war es ein Spiel auf ein Tor, in dem die Heimelf ihre Chancen nutzte. Bereits zur Pause machte der SV Rheintal das halbe Dutzend voll. Nach der Pause schaltete er einen Gang zurück und hatte neben einem Tor noch zwei Lattentreffer. Manuel Asal erzielte drei Tore.

SC Lauchringen – SG Niederhof/Binzgen 6:2 (5:1). – – Tore: 1:0 (7.) und 2:0 (12.) beide Lettieri; 2:1 (27.) Oeschger; 3:1 (30.) Lettieri; 4:1 (31.) Marinaro; 4:2 (33./ET) Frank; 5:2 (48.) Mamadou; 6:2 (50.) Kummer. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 180. – Lauchringens Sportchef Tobias Kummer war zufrieden mit dem Auftreten seiner Elf. Die Lauchringer dominierten die Partie von Beginn an. Die SG Niederhof/Binzgen kämpfte bis zum Schluss und versuchte immer wieder, den Lauchringern etwas unter Druck zu setzen. Der SC Lauchringen führte bereits zur Pause mit vier Toren.

SV BW Murg – FC Weizen 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 (14.) Lo Presti; 1:1 (37.) Scherble; 2:1 (58.) Peter; 3:1 (60.) Lo Presti. – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Z.: 120. – Die Hausherren landeten einen Arbeitssieg und wahrten damit ihre Chance auf den Relegationsplatz. Die Oertel-Elf ging früh durch Francesco Lo Presti in Führung, jedoch konnte Manuel Scherble vor der Pause noch ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren das Spiel in ihre Hand und machten mit zwei weiteren Toren den Sieg klar.

C.S.I. JR Laufenburg – Vf Horheim 7:2 (4:1). – Tore: 1:0 (1.) Laisa; 2:0 (11.) Di Stefano; 3:0 (21.) Laisa; 4:0 (28.) Simic; 4:1 (44.) Pietzke; 5:1 (48.) Laisa; 6:1 (80.) Simic; 7:1 (82.) Ferrara; 7:2 (90.+2/FE) R. Zielke. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 100. – Bes.: GR für Simic (C.S.I./90.+2). – Der dreifache Torschütze Manuele Laisa war es, der mit seinen Treffern maßgeblich am klaren Erfolg der Laufenhurger beteiligt war. Schon vor der Pause machte C.S.I. im Aufsteigerduell alles klar. Der Rest war Formsache. Mit dem Sieg stieß die Elf von Trainer Salvatore Spano die Tür zum Ligaverbleib weit auf. Sie hat nun zwei Punkte mehr als die drei Konkurrenten dahinter.

SV Berau – Spvgg. Wutöschingen 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (29.) Weiss; 1:1 (45.) und 1:2 (49./FE) beide Budde. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 100. – Im ersten Abschnitt war die Spvgg. Wutöschingen spielbestimmend, verpasste aber zunächst die Führung. Der SV Berau konnte in Führung gehen, kurz vor der Pause schaffte Patrick Budde den verdienten Ausgleich für die Gäste. Nach dem Wechsel verwandelte Patrick Budde einen Strafstoß zu seinem zweiten Treffer. Der SV Berau kam zwar besser ins Spiel, scheiterte jedoch mehrmals an Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader, der das Tor der Gäste hütete.

SV Nöggenschwiel – SV Albbruck 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (86.) und 0:2 (88.) beide Winkler. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 150. – Nöggenschwiels Trainer Pepe Pavano war trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Die Kicker aus dem Rosendorf waren die spielbestimmende Mannschaft, schaften es jedoch nicht, ihre zahlreichen Chancen zu verwerten. „Wir müssen vor dem Rückstand schon führen, vergeben aber sechs mal allein vor dem Tor“, ärgerte sich Pavano über die mangelnde Chancenverwertung. Erst kurz vor Schluss brachte Mario Winkler den SV Albbruck durch seinen Doppelpack auf die Siegerstraße.

FC Geißlingen – SG Niederhof/Binzgen 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (8.) L. Mülhaupt; 1:1 (23.) Schlageter; 2:1 (81.) Bercher. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 100. – In einem Spiel auf Augenhöhe wäre dem Gast fast die Überraschung gegen den Favoriten geglückt. Zunächst brachte aber Lucas Mülhaupt die Klettgauer in Führung. Ingo Schlageter konnte noch im ersten Abschnitt ausgleichen. Kurz vor der Pause scheiterte Schlageter am Geißlinger Schlussmann Marc Schulze und verpasste die SG-Führung. Auch auf der Gegenseite brachte der Gästetorhüter Marco Stohler die Hausherren mit seinen Paraden zur Verzweiflung. In der Schlussphase erzielte Pascal Bercher das Siegtor.

FC Schlüchttal – SG Mettingen/Krenkingen 3:2 (1:0). – Tore: 1:0 (11.) M. Kalt, 1:1 (50.) M. Erne, 2:1 (63.) Reichardt, 2:2 (76./HE) M. Erne, 3:2 (85.) M. Kalt. – SR- Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 400. – Bes.: GR für Dörflinger (FCS/75.).

Kreisliga A, West

FC Bad Säckingen – FC Hausen 2:5 (2:4). – Tore: 1:0 (13.) Ves. Radic; 1:1 (15.) und 1:2 (30.) beide Wagner; 1:2 (40.) B. Wunderlich; 2:3 (42.) Vel. Radic; 2:4 (45.) Wagner; 2:5 (88.) Gräßlin. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 50. – Bes.: GR für Ves. Radic (FCB/75.); Wassmer (FCB/90.) hält FE von Kummerer. – Die ersatzgeschwächten Bad Säckinger hatten gegen den FC Hausen das Nachsehen. Zunächst konnten die Hausherren durch Veselin Radic in Führung gehen. Die Freude hielt nicht lange, und der FC Hausen drehte das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Wechsel lief nicht mehr viel, und lediglich die Gäste erzielten ein Tor.

FC Huttingen – SV Karsau 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 (15.) Perrone; 2:0 (20./ET) Wohner; 2:1 (50.) Rückert; 3:1 (75.) Bauer; 4:1 (80.) Perrone. – SR: Remigiusz Baran (Weil). – Z.: 80. – Im Duell um den Ligaverbleib schaffte es der SV Karsau nicht, den FC Huttingen entscheidend unter Druck zu setzen. Zunächst brachte Guido Perrone den FC Huttingen in Führung und kurze Zeit später wurde der Ball von den Karsauern ins eigene Tor abgelenkt. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Tim Rückert brachte nicht die erhoffte Wende. Der SV Karsau hat keine Aussicht mehtr auf Platz 13.

FC Hauingen – FV Degerfelden 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (60.) Sahin; 1:1 (75.) Steininger. – SR: Martin Bernek (Weil). – Z.: 80. – Bes.: Rot für Wexenberger (FCH/90.) wg. gr. Foulspiel. – In einem ausgeglichenen Spiel mussten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Zur Pause blieb die Partie noch torlos. Erst nach dem Seitenwechsel wurde es spannender um die Strafräume. Bünyamin Sahin brachte den FC Hauingen in Führung. Kurze Zeit später markierte Jan Steininger den Ausgleich für den FV Degerfelden.

TuS Lörrach-Stetten – FV Lörrach-Brombach III 7:0 (4:0). – Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (11./FE) beide A. Gashi; 3:0 (14.) und 4:0 (42.) beide Alici; 5:0 (55.) E. Gashi; 6:0 (60.) Schulz; 7:0 (64.) A. Gashi. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100. – Bes.: Rot für Mikultic (FV/ 65.) wg. Notbremse.

BFC Friedlingen – FV Haltingen 5:1 (2:0). – Tore: 1:0 (7.) Mulaj; 2:0 (37.) Syla; 2:1 (55.) Störk; 3:1 (58.) E. Ademaj; 4:1 (61.) Mulaj; 5:1 (66.) Ay-Güven. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 100.

TuS Maulburg – SV Schopfheim 1:6 (0:3). – Tore: 0:1 (23.) Umut; 0:2 (26.) Nolte; 0:3 (42.) Cammarano; 1:3 (49.) Sallustio; 1:4 (59.) Kuytan; 1:5 (75.) Asik; 1:6 (90.) Zein. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 90.

SV Liel-Niedereggenen – SV Todtnau 0:5 (0:3). – Tore: 0:1 (5.) Wirwall; 0:2 (8./FE) Weber; 0:3 (28.) Mühl; 0:4 (59./FE) Behringer; 0:5 (74.) Wirwall. – SR: Josef Mourad (Sasbach). – Z.: 80.

FC Steinen-Höllstein – TuS Kl. Wiesental 2:2 (0:0). – Tore: 0:1 (65.) Kuttler; 1:1 (72.) Argast; 1:2 (84.) Hafensteiner; 2:2 (90.) Argast. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 60.