von Khalid Sajid

Kreisliga A, Ost

SV Nöggenschwiel – FC Schlüchttal 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (55.) Z. Zanotti. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 150. – Im ersten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. „Wir sind gut aus der Pause gekommen“, freute sich Pepe Pavano, Trainer des SV Nöggenschwiel, über den guten Start in die zweite Hälfte. In der Schlussphae luden die Nöggenschwieler den FC Schlüchttal wieder durch individuelle Fehler zum Toreschießen ein, doch der Nöggenschwieler Schlussmann Sven Karthan verhinderte mit guten Paraden den Ausgleich. Das entscheidende Tor erzielte Zeno Zanotti in der 55. Minute. Die Nöggenschwieler enttrhonten den FC Schlüchttal damit.

SC Lauchringen – SV Berau 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (4.) Aydogan; 1:1 (76.) Weiss. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 100. – In einem ausgeglichenen Spiel kam der SC Lauchringen besser ins Spiel und führte bereits nach vier Minuten durch Murat Aydogan verdient mit 1:0. Im zweiten Spielabschnitt schaffte der SV Berau den lang ersehnten Ausgleich. Beide Mannschaften versuchten noch das zweite Tor zu machen, mussten sich zum Schluss aber die Punkte teilen. Das Remis brachte beiden Teams nicht viel. Mit nur einem Punkt tappt der SC Lauchringen auf der Stelle

Spvgg. Wutöschingen – FC Hochrhein 0:5 (0:2). – Tore: 0:1 (26./ET) Sangiorgio; 0:2 (32.) Melina; 0:3 (67.) Schupp; 0:4 (71.) Melina; 0:5 (73.) Wehrle. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 150. – Für die Spvgg. Wutöschingen begann es alles andere als optimal. Unglücksrabe Giuseppe Sangiorgio netzte im ersten Abschnitt ins eigene Tor ein. Vor der Pause erhöhten die Gäste noch auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel hatte der FC Hochrhein das Spiel in seiner Hand. In der Schlussphase erzielten die Gäste noch weitere drei Treffer. Die Wutöschinger Angreifer nutzten ihre wenigen Chancen nicht, um den Gästen gefährlich zu werden. Der FC Hochrhein hingegen rehabilitierte sich für das 0:1 eine Woche zuvor gegen die SG Mettingen/Krenkingen eindrucksvoll.

SV Albbruck – SV BW Murg 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (52.) Yilmaz; 1:1 (77.) Cafaro; 1:2 (81./FE) Maenza; 1:3 (90.+2) Sobczyk. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 50. – Die Gäste aus Murg waren die tonangebende Mannschaft, sie machten von Beginn an Druck. Der starke Albbrucker Schlussmann Jürgen Müller verhinderte durch einige Paraden eine Murger Halbzeitführung. Nach der Pause konnte Mehmet Yilmaz, SVA-Schlussmann Müller überwinden und brachte die Gäste mit seinem Tor in Führung. Der Albbrucker Ausgleich durch Massimiliano Cafaro hielt nicht lange, der SV BW Murg konnte durch einen Strafstoß von Maenza wieder in Führung gehen. In der Nachspielzeit schafften es die Murger, alles klar zu machen.

SG Mettingen/Krenkingen – FC Weizen 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) J. Bächle; 2:0 (72.) Happle; 3:0 (80.) Faulhaber. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 200. – Bes.: Müllek (FCW/55.) verschießt FE. – Trainer Georg Isele von der SG Mettingen/Krenkingen sprach von einer ausgeglichenen Partie, in der seine Mannschaft die Chancen nutzte und der FC Weizen nicht. Jedoch hatte Marc Müllek die größte Chance für den Ausgleich beim 0:1-Rückstand, er setzte einen Strafstoß an den Außenpfosten und vergab die große Gelegenheit zum Ausgleich. Die Gäste aus Weizen hatten überdies weitere sehr gute Möglichkeiten. Am Ende feierte die SG, die nun, nach 24 Spieltagen, an der Tabellenspitze steht.

FC Dettighofen – VfR Horheim 1:5 (0:1). – Tore: 0:1 (30.) I. Demir; 1:1 (53.) Fischer; 1:2 (69.) Ringgeler; 1:3 (77.) W. Zielke; 1:4 (77.) Hoffmann; 1:5 (89.) Thoma. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 100. – Der FC Dettighofen hatte im Duell der Aufsteiger gegen die Gäste aus Horheim das Nachsehen. Nach dem Rückstand in der ersten Hälfte schafften die Dettighofer den Ausgleich durch Sandro Fischer nach der Pause. Dann drehten die Horheimer noch einmal auf und erzielten noch vier Tore zum klaren Erfolg.

C.S.I. JR Laufemburg – SV Rheintal 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (23.) und 0:2 (72.) beide Wagner. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 50.

Kreisliga A, West

FC Bad Säckingen – FC Huttingen 3:1 (3:0). – Tore: 1:0 (9.) Ves. Radic; 2:0 (14.) Ays; 3:0 (28.) Eschbach; 3:1 (68.) Maier. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 30. – Für den FC Bad Säckingen lief alles nach Plan. Die Heimelf machte bereits zur Pause alles klar und ging mit einem drei Tore Vorsprung in die Kabine. Im zweiten Spielabschnitt schaltete der FC Bad Säckingen einen Gang zurück und verwaltete den Vorsprung. Der Huttinger Anschlusstreffer war zu wenig, um den Hausherren noch einmal gefährlich zu werden.

FV Degerfelden – SV Todtnau 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (40.) Streule; 1:1 (44.) Asal; 1:2 (52.) Bosl; 2:2 (68.) Streule. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 70. – Bes.: Streule (FVD/50.) verschießt FE; GR für Streule (FVD/90.). – FVD-Spielertrainer Patrick Streule war wohl der tragische Held gegen den SV Todtnau. Zunächst brachte er seine Elf durch sein Tor in Führung, verschoss später einen Strafstoß, der den Ausgleich bedeutet hätte. Dies holte er schließlich nach. Kurz vor Schlusspfiff musste Streule mit Gelb-Rot vom Platz.

SV Karsau – TuS Kl. Wiesental 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (44.) Kuttler; 1:1 (71.) Brugger; 1:2 (73.) und 1:3 (90.+1) beide Hafensteiner. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 100. – Der SV Karsau konnte im Heimspiel gegen die Gäste aus Tegernau nichts Zählbares verbuchen. Kurz vor der Halbzeitpause erzielten die Gäste die Führung. In der Schlussphase erzielte Tim Brugger den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Karsauer mussten aber dann kurze Zeit später wieder dem Rückstand hinterher rennen. In der Nachspielzeit erhöhte Patrick Hafensteiner noch auf 1:3.

TuS Lörrach-Stetten – BFC Friedlingen 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (40.) Syla; 1:1 (60.) Bader; 1:2 (62.) Syla. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 240. – Bes.: GR für Osoy (BFC/90.+4).

FV Lörrach-Brombach III – FV Haltingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (15.) Ruf; 2:0 (73.) Kränkel. – SR: Gerd Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 60.

FC Hausen – SV Liel-Niedereggenen 2:3 (0:2). – Tore: 0:1 (23.) Lindemann; 0:2 (33.) Großklaus; 1:2 (47.) Söntgerath; 1:3 (71.) Großklaus; 2:3 (82.) Söntgerath. – SR: Ralf Stampf (Denzlingen). – Z.: 70.

TuS Maulburg – FC Huttingen 6:0 (3:0). – Tore: 1:0 (4.) und 2:0 (11.) beide Erdogan; 3:0 (17.) Malerba; 4:0 (48./FE) Strittmatter; 5:0 (74.) und 6:0 (78.) beide Erdogan. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 80.

FC Steinen-Höllstein – SV Schopfheim 4:1 (3:1). – Tore: 1:0 (6.) Lehmann; 2:0 (26.) Zogaj; 3:0 (27.) Krubally; 3:1 (39.) Zein; 4:1 (78.) Dürscheidt. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 80.