Frauenfussball Verbandsliga

FC Freiburg-St. Georgen – FC Hochrhein 1:1 (0:0). – Spitzenreiter gegen hartnäckigsten Verfolger. So eine Konstellation verspricht immer Spannung. Und Partie des FC Freiburg-St. Georgen, der allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto hat, gegen die Fußballerinnen des FC Hochrhein hielt, was es versprochen hatte.

„Es war ein würdiges Spitzenspiel mit einem gerechten Ergebnis“, freute sich denn auch Trainer Tobias Schneider über den Punkt in Freiburg und schwärmte von einer interessanten Partie mit viel Tempo. Seine Elf habe geduldig auf ihre Chance gewartet. Ganz so, wie er es zuvor ausgegeben hatte.

Gute Möglichkeiten hatten sich beide Teams erarbeitet. Die Gastgeberinnen gingen kurz nach der Pause in Führung. Wenig später gilich Nina Sardu (62.) für den FC Hochrhein aus. Unterm Strich war Schneider zufrieden: „Es ist immer noch alles eng da vorn und wir haben es noch immer selbst in der Hand.“

Landesliga

SV Nollingen – SV Niederhof 0:3 (0:1). – Einmal mehr beklagte Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen die mangelhafte Chancenverwertung seiner Mannschaft: „In der ersten Hälfte waren wir klar besser, haben aber die Tore nicht geschossen.“ Sarah Walter, Laura Rotter und Hella Sänger vergaben unter anderem. Besser machten es die Gäste. Kurz vor der Pause traf Lena Metzler (39.) zur Führung für den SV Niederhof.

Beide Teams stellten nach der Pause um. Beim SV Niederhof wechselte Trainer Sven Rapp seine Torjägerin Anna-Lisa Butowski ein, die nach ihrem Skiurlaub etwas verspätet in Rheinfelden eingetroffen war. Prompt markierte sie in der 52. Minute das 2:0 für die Gäste. Wenig später, in der 58. Minute, machte Valeria Montalbano alles klar.

Rapp freute sich: „Es war ein wichtiger Sieg. Ich denke, wir hatten alles von Anfang an in der Hand.“ Güdemann hingegen meinte, dass ein Punkt für seine Elf verdient gewesen wäre.

SG Görwihl/Eintr. Wihl – FC Schönwald 0:1 (0:0). – Trainer Ömer Cicek ärgerte sich nach einer „unnötigen Niederlage“ seiner SG Görwihl: „Wir haben sehr gut gespielt, viele Chancen vergeben. Und dann gewinnen die Gäste in der Nachspielzeit dank eines Sonntagsschusses unter die Latte“, sprach Cicek von einem glücklichen Schönwalder Erfolg: „Einfach bitter.“ Seiner Elf, die noch immer auf den ersten Landesliga-Sieg wartet, könne er keinen Vorwurf machen.