Fußball-Kreisliga A, West: – Noch zwei Spiele, es bleibt spannend. Der TuS Lörrach-Stetten steht kurz vor dem Titelgewinn. Bei zwei Punkten Vorsprung und der um 24 Toren besseren Differenz fehlen noch vier Punkte zur Meisterparty. Selbst wenn der BFC Friedlingen gegen den FV Haltingen zweistellig gewinnt, ist das Polster noch groß genug.

Aber der TuS muss erst beide Spiele erfolgreich überstehen. Der FV Lörrach-Brombach III kommt zum Stadtderby in die Tipico-Arena an der Tullastraße in Stetten. Auf dem Papier ist es eine lösbare Aufgabe für den TuS. Man weiß aber: Derbys haben eigene Gesetzen. Die Gäste vom Grütt sind wahrscheinlich besonders motiviert, und sie wollen dem Stadtrivalen und Spitzenreiter ein Bein stellen. Allerdings hat der TuS erst ein Spiel verloren – gegen Verfolger BFC Friedlingen.

An einem TuS-Sieg beim SV Karsau am letzten Spieltag zweifelt keiner. Der BFC fährt dann noch zum FC Hausen und hat damit die schwerere Aufgabe.

Das 0:1 gegen den FC Hauingen war bitter für den SV Karsau, im Abstiegskampf ein richtiger Schlag. Mit einem Sieg hätten die Karsauer die Abstiegsränge verlassen können. Sie bekommen un aber noch einmal die Chance. Vergeigen sie das Spiel gegen den FC Huttingen, ist es gelaufen. Die Huttinger haben zwei Punkte mehr. An eine Sensation am letzten Spieltag gegen den TuS Lörrach-Stetten glauben vielleicht nur noch die kühnsten Optimisten beim SV Karsau. Ein Sieg am Samstag ist dringend notwendig.

Der FV Degerfelden ist durch. Der SV Todtnau, im Moment auf Platz 13, müsste 24 Tore aufholen. Die Degerfelder wollen sich auf keine Mätzchen einlassen und den noch fehlenden Punkt beim FC Hauingen holen.

Für den FC Bad Säckingen geht es nur noch darum, nach vier Niederlagen in Folge gegen den FC Hausen endlich mal wieder einen Sieg zu feiern. Die Aussicht, bis auf einen Punkt an den Gegner heran zu kommen, dürfte Motivation genug sein. Platz vier ist immer noch möglich.