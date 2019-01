Fußball-Bezirksliga: – Einen Transfer-Coup landete der SV Herten in der Winterpause mit der Rückkehr von Joshua Kopp. Der 19-Jährige kommt vom FV Lörrach-Brombach, für den er in seiner ersten Aktivsaison elf Verbandsliga-Einsätze mit einem Treffer bestritten hat. In der Bezirksliga wurde Kopp drei Mal eingesetzt und war hier drei Mal erfolgreich.

"Joshua ist ein Spieler, der bereits in jungen Jahren das Potenzial hat, eine tragende Säule in unserer Mannschaft zu werden", freut sich Sportchef Matthias Tröndle auf seinen Neuzugang, für den die Sportanlage in der Steinenstraße kein Neuland ist. Als kleiner Junge machte Joshua Kopp beim SV Herten die ersten Schritte in der Fußballwelt.

Als D-Junior schloss sich das Talent für zwei Jahre dem SV Weil an, ehe er in die C-Junioren des FV Lörrach-Brombach wechselte. Im Grütt feierte Kopp als A-Junior den Aufstieg in die Oberliga. Er erinnert sich aber auch gern daran, wie er mit den B-Junioren einst den favorisierten SC Freiburg im Viertelfinale aus dem SBFV-Pokal kegelte.

Den Weg zurück zum SV Herten fand Kopp vor allem über seinen Jugendfreund Jonas Schulz, dessen Spiele er immer wieder anschaute und dabei das Ambiente des Vereins kennen und schätzen lernte: "Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Schon als kleiner Junge habe ich erlebt, welche Begeisterung in diesem Verein entfacht werden kann. Nun bin ich selbst ein Teil der Mannschaft und werde alles geben, das Dorf gut zu vertreten."

In erster Linie hat für den SV Herten der Verbleib in der Bezirksliga oberste Priorität: "Trotzdem verlieren wir die Zukunft des Vereins dabei nicht aus den Augen", so Matthias Tröndle.