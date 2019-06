Fußball-Kreisliga B-2: (neu) „Spieler, Betreuer und Fans liefen aufs Feld und umarmten sich. Es war geschafft. Unsere Elf ist Meister.“ Eine schöne Beschreibung auf der Vereinseite im Internet, die die Emotionen des SV Eichsel nach dem 3:0 beim FC Schönau II und dem Titelgewinn vermittelt. „Feucht fröhlich, in den schwarzen Meistershirts, feierten die Spieler mit den Fans“ – 100 waren mitgekommen nach Schönau – unglaublich. Bis in die frühen Morgenstunden soll im Vereinsheim in Nieder-Eichsel gefeiert worden sein.

Der Autor dieser Zeilen spricht von einer „schwarz-gelben Wand“, und er dankte den Eichsler Zuschauern: „Ihr wart da, als wir Euch gebraucht haben.“ Einer war nicht dabei am letzten Spieltag, bei der Meisterfeier: Erfolgstrainer Jürgen Mair. Als er im vergangenen Sommer das Amt beim SV Eichsel angenommen hatte, war sein Urlaub schon gebucht. Er feierte in der Ferne.

Der SV Eichsel beendete eine Saison, die traurig begann, mit dem großen Erfolg. Als die Vorbereitung angelaufen war, starb völlig unerwartet Michael Kibiger, Kapitän, Spieler und engagiertes Vorstandsmitglied. Ein Schock für alle. Die Eichsler Kicker wussten sofort, wem sie diesen Titel widmen. Am Tag nach dem Triumph erwiesen sie auf dem Friedhof ihrem „Michi“ die Ehre.

Die abgelaufene Spielzeit begann also unter keinem guten Stern. Die Vorbereitung war fast schon ein Desaster. „Wir haben alle Vorbereitungsspiele verloren“, sagt Trainer Jürgen Mair. Es folgte das frühe Aus im Bezirkspokal nach dem 1:5 gegen den A-Kreisligisten FC Bad Säckingen. Zweifel kamen auf. Mairs Ziel war von Anfang an der Aufstieg gewesen. Doch die Vorzeichen waren wenig verheißungsvoll.

„Es ging dann von Spiel zu Spiel aufwärts. Das hat mich gewundert nach so einer Vorbereitung“, erklärt Mair. Es habe sich bestätigt, dass die Mannschaft gut trainiert habe, und die Art, Fußball zu spielen, habe funktioniert. Die Eichsler setzten Mairs Philosophie schnell um. Doch der Trainer weiß, dass alles eine Sache des Willens war: „Das Team ist eingeschworen, wie eine kleine Familie. Nach allem, was passiert ist, haben alle gesagt: Jetzt erst recht.“

Auch die Vorbereitung nach der Winterpause lief nicht optimal. Mair setzte während der Runde 30 Spieler ein, was nicht zwingend förderlich ist. Doch der Trainer wusste, dass sein Team in der Breite gut besetzt war: „Wenn einer fehlte, gab es keinen Leistungsabfall.“ Und auf die Reserve war Verlass. Der SV Eichsel hatte noch einen kleinen Durchhänger mit Niederlagen beim FC Wallbach II (2:3) und der Spvgg. Utzenfeld (0:2). Doch gegen den stärksten Konkurrenten, den FV Fahrnau, waren alle auf den Punkt wieder topfit. Die Eichsler schickten die Fahrnauer mit 5:2 nach Hause. Der Weg war frei.

Nach drei Jahren kehrt der SV Eichsel in die Kreisliga A zurück, in der er vor dem Abstieg vier Runden lang spielte. Mair glaubt fest daran, dass seine Elf mithalten kann: „Vom Niveau her sind wir gut dabei. Aber als Aufsteiger ist das Ziel natürlich erst einmal, dass wir in der Liga bleiben.“