Fußball-Kreisliga A, Ost: – Vier Spieltage vor dem Saisonende herrschte in den vergangenen Jahren wohl noch nie so eine Spannung. Im Titelrennen wie im Abstiegskampf. Hinten kann der SV Berau den Ligaverbleib mit einem Sieg gegen den FC Dettighofen so gut wie klar machen. Vorne können immer noch fünf Teams Meister werden. Der FC Geißlingen hat noch das Nachholspiel gegen die SG Niederhof/Binzgen in der Reserve.

Vielleicht hat das Zittern beim SV Berau bald ein Ende. Mit 25 Punkten hat die Elf von Interimstrainer Peter Künze die beste Ausgangslage. Im Moment sind das fünf Punkte über dem „Strich“. Acht könnten es werden. Voraussetzung ist ein Dreier gegen den FC Dettighofen. Gleichzeitig müssten der SV Rheintal (gegen die SG Niederhof/Binzgen) und SC Lauchringen (beim SV Nöggenschwiel) verlieren.

So wie der FC Dettighofen in den vergangenen Wochen aufgetreten ist, ist es wahrscheinlich, dass die Berauer gewinnen. Zumal sie den Heimvorteil im Rücken haben. Die Chance ist groß, sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Dass es ein Achtpunkte-Polster gibt, ist eher unwahrscheinlich. Der SV Rheintal dürfte gegen Schlusslicht SG Niederhof/Binzgen die drei Zähler holen. Allerdings müssen sich die Rheintaler gegenüber dem 0:4 im Nachholspiel beim FC Geißlingen steigern. Sie müssen am Wochenende allerdings auf Torjäger Robin Wagner verzichten, der in Geißlingen Rot gesehen hat.

Für den SC Lauchringen ist ein Sieg in Nöggenschwiel ein Muss. Sonst wird die Luft immer dünner. Viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr, den Rückstand aufzuholen.

Das Maß ist im Moment C.S.I. JR Laufenburg, der zwei Punkte über dem „Strich“ liegt. Die Laufenburger haben eine schwere Heimaufgabe gegen den FC Weizen zu lösen.

Vorne deutet sich ein packendes Finale an. Rechnet man die drei Punkte gegen die SG Niederhof/Binzgen mit, rückt der FC Geißlingen bis auf drei Zähler an den FC Hochrhein heran. Und es stehen noch einige Spitzenspiele an. Eins davon am Sonntag, wenn die SG Mettingen/Krenkingen gegen den FC Geißlingen spielt. Heißt zwischen Platz eins bis fünf liegen nur drei Punkte. Die Reihenfolge: FC Hochrhein (61), FC Schlüchttal (60), SG Mettingen/Krenkingen (60), SV BW Murg (59).

Das Restprogramm der Titelanwärter gibt es im Infoteil unten.

27. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Ost mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Freitag, 19.30 Uhr: SV Nöggenschwiel – SC Lauchringen (Vorrunde: 0:1). – SR: Luigi Satriano (Rheinfelden). – SK-Tipp: 2:1. Samstag, 18 Uhr: C.S.I. JR Laufenburg – FC Weizen (2:3). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – SK-Tipp: 2:4. Sonntag, 15 Uhr: SG Mettingen/Krenkingen – FC Geißlingen (3:3). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – SK-Tipp: 2:2. SV Rheintal – SG Niederhof/Binzgen (1:0). – SR: Stefan Teufel (Konstanz). – SK-Tipp: 5:0. SV Berau – FC Dettighofen (2:2). – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – SK-Tipp: 4:0. FC Schlüchttal – SV Albbruck (3:3). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – SK-Tipp: 3:1. SV BW Murg – Spvgg. Wutöschingen (2:2). – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – SK-Tipp: 3:1. VfR Horheim – FC Hochrhein (0:2). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – SK-Tipp: 2:1. FC Geißlingen – SV Rheintal 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 (45.+1) Agilkaya; 2:0 (65.) Müller; 3:0 (71.) und 4:0 (81./FE) beide Flum. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 250. – Bes.: Rot für Wagner (SVR/75.) wg. groben Foulspiel.