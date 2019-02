von SK

Fußball-Kreisliga A-Ost: (sk) Nachdem der SV BW Murg schon im Oktober 2018 mit Trainer Sven Oertel und Co-Trainer Bekim Krueziu für die kommende Saison verlängerte, haben nach Information des Vorsitzenden Christian Kaiser auch alle Spieler des aktuellen Kaders für die neue Saison zugesagt. Vier neue Spieler wechseln schon in der Winterpause zu den Blau-Weißen, die in der Tabelle als Zweiter – punktgleich mit Tabellenführer FC Hochrhein – gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga haben. Es sind dies Offensivspieler Patrick Eßer, der von Dynamo Erkelenz kommt, die Torwarte Alexander Eckert (FC Wehr) und Steffen Birlin (FV Degerfelden) sowie Stürmer Adrian Sobczyk (FC Srbija Basel).