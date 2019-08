Landesliga-Aufsteiger SV 08 Laufenburg scheidet nach guter Leistung in der ersten Hauptrunde des Südbadischen Pokals mit einer 0:1-Niederlage gegen den FC Auggen aus. Sandro Knab verletzt sich leicht an der Hand in seinem letzten Spiel für die Null-Achter vor seinem Wechsel zu den Grasshopper Zürich

Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd Bild: Welte, Gerd SBFV-Pokal: SV 08 Laufenburg – FC Auggen Bild: Gerd Welte

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein