Fußball-Landesliga: – Mit Auswärtsspielen starten Aufsteiger SV 08 Laufenburg und der FSV Rheinfelden in die neue Saison.

Nach einem zweijährigen Gastspiel in der Bezirksliga ist der SV 08 Laufenburg wieder zurück in der Landesliga. Trainer Michael Wasmer freut sich auf die Aufgabe bei den SF Elzach-Yach, die die vergangene Saison als Sechste abgeschlossen haben. Nachdem Sandro Knab den Verein verlassen hat und in der U21 der Grasshopper Zürich spielt, sind die anderen Spieler gefordert. Die Last wird gewissermaßem auf mehrere Schultern verteilt. „Wir sind weniger gut auszurechnen“, hofft Wasmer und vertraut vor allem seinen Offensivspielern Angelo Armenio, Bujar Halili und Neuzugang Sandro D‘Accurso.

Michael Wasmer, Trainer SV 08 Laufenburg: „Wir haben im Sturm wieder Alternativen.“ | Bild: Jürgen Rudigier

Armenio spielte bereits vor einer Woche, Halili und D‘Accurso sind bis Sonntag aus dem Urlaub zurück. „Wir haben im Sturm wieder Alternativen“, freut sich der Trainer. Auch Fabian Frieling, der lange verletzt war, könnte laut Wasmer zu einem Teileinsatz kommen.

Aus dem Urlaub zurück und wieder fit ist Luca Schmidt. Die Sperre aus seiner Rheinfelder Zeit abgesessen hat Neuzugang Paul Mendy in den beiden Pokalspielen. Ebenfalls wieder in den Kader rückt Giuseppe Ferrara, der verletzt war und zuletzt urlaubsbedingt fehlte.

Der FSV Rheinfelden eröffnet die neue Saison mit der Partie am Freitagabend beim VfR Hausen, der in der vergangenen Saison als Dritter nah am Verbandsliga-Aufstieg war und die Rheinfelder in beiden Spielen mit Niederlagen nach Hause schickte.

FSV-Trainer Marc Jilg macht die Arbeit mit seinen Männern richtig Spaß. „Zuletzt hatten wir 18 Spieler im Training“, freute er sich. Das ist beachtlich, denn 13 Akteure aus dem Aufgebot sind in Urlaub. Der FSV Rheinfelden hat aber einen stattlichen Kader von etwa 30 Spielern.

Auch im Tor hat Jilg Alternativen. Saikou Sawaneh konnte nicht trainieren und wird aussetzen. Dafür stehen die Neuzugänge Simon, Belfort und Kopf bereit. In Urlaub aus dem erweiterten Stamm ist Massimo De Franco. Asip Smailji ist verletzt. Noch ein Spiel aussetzen wegen seiner Sperre aus der vergangenen Saison muss Stürmer Jeremy Stangl. Giuseppe Catanzaro muss auch passen, da er noch eine Operation vor sich hat.