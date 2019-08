Fußball-Landesliga: SF Elzach-Yach – SV 08 Laufenburg 3:3 (1:1)

Tore: 0:1 (26.) Armenio; 1:1 (31.) M. Dick; 1:2 (47.) Bouhouch; 2:2 (49.) Bumen; 2:3 (63.) D‘Accurso; 3:3 (90.+5) Imhof. – SR: Samuel Kalmbach (Villingen). – Z.: 100. – Bes.: Rot für Volk (SFE/40.) wg. groben Foulspiels; GR für Halili (SV 08/78.).

Vor dem Spiel wäre SV 08-Trainer Michael Wasmer mit einem Remis zufrieden gewesen. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit führte der Aufsteiger mit 3:2, ehe er mit dem letzten Angriff ein unnötiges Kullertor kassierte. Mario Imhof hatte SV 08-Torwart Cambero aus spitzem Winkel überwunden.

In der ersten Hälfte drehten die Gäste auf und hatten mehr vom Spiel. „Mit der Leistung vor der Pause bin ich hochzufrieden. In der zweiten Hälfte haben wir aber aus unserer zahlenmäßigen Überlegenheit zu wenig gemacht“, klagte Wasmer. Nach 40 Minuten sah der Elzacher Maximilian Volk wegen eines groben Foulspiels Rot. Doch auch in Unterzahl kämpften die Gastgeber gewohnt leidenschaftlich. „Wir haben ganz gut mitgehalten gegen diese physisch starke Mannschaft“, so Wasmer.

Angelo Armenio hatte die Gäste nach einer schönen Einzelleistung in Führung gebracht. Nach einem Freistoßtor durch Manuel Dick zum 1:1 legten die Null-Achter gleich nach dem Wechsel durch Armin Bouhouch nacgh, der mit dem Kopf das 2:1 erzielte. Nur wenig später der Ausgleich für die Gastgeber durch einen Lupfer von Matthias Bumen. Das schönste Tor erzielte Sandro D‘Accurso. Mit einem Fallrückzieher btrachte er seine Mannschaft zum dritten Mal in Führung, ehe Imhof in der letzten Sekunde zum 3:3 traf.

SV 08 Laufenburg: Cambero – Bouhouch (88. Kutschki), Nowak, Zölle, Mäder – Mathis, Seidita, Mendy (65. Frieling), Armenio (73. Ferrara), Kapidzija (73. Halili) – D‘Accurso.