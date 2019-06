Regionalsport Hochrhein vor 20 Stunden

SV 08 Laufenburg II zittert sich gegen den SV Obersäckingen zum Meistertitel

2:2 des SV 08 Laufenburg II reicht nach dem Urteil gegen den SV Unteralpfen und dem Punktezuwachs für den SV Obersäckingen in der vergangenen Woche doch noch zum Meistertitel im direkten Duell gegen den Konkurrenten. SV Eichsel gewinnt den Titel in der B-2 durch ein 3:0 beim FC Schönau II. Die Stenos vom letzten Spieltag in der Kreisliga B2, B-3 und B-4