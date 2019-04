von Khalid Sajid

Kreisliga A-Ost

FC Dettighofen – SG Mettingen/Krenkingen 0:4 (0:3). – Tore: 0:1 (18.) Happle; 0:2 (24.) Bächle, 0:3 (26.) Happle; 0:4 (86.) Faulhaber. – SR: Gregor Huber (Erzingen). – Z.: 120. – Gegen den Aufsteiger aus Dettighofen hatten die Gäste keine Mühe. Bereits zur Pause führten sie mit drei Toren. Nach dem Seitenwechsel tat die SG Mettingen/Krenkingen nur noch das Nötigste, wenig und kostens gelang noch ein Treffer zum überzeugenden 4:0. Frederik Happle erzielte zwei Tore für die SG Mettingen/Krenkingen.

SV Albbruck – Spvgg. Wutöschingen 2:3 (2:2). – Tore: 0:1 (2./FE) Bischoff; 1:1 (29.) Winkler; 1:2 (35.) Budde; 2:2 (37.) Hoffmann; 2:3 (61.) Mietz. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 120. – Die Wutöschinger schafften es, drei Mal in Führung zu gehen, allerdings schafften die Albbrucker nur zwei Mal den Ausgleich. Die Gäste hatten das Spiel unter Kontrolle und machten viel Druck. Wutöschingens Angreifer hatten noch weitere Chancen, vergaben diese allerdings. Sonst wäre vielleicht ein höherer Sieg heraus gesprungen.

SV Berau – C.S.I. JR Laufenburg 3:1 (0:1). – Tore: 0:1 (2.) Tumminello, 1:1 (49.) V. Böhler, 2:1 (85.) D. Maier, 3:1 (90.+2) J. Isele. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 150. – Die Berauer hielten ihren Anhang lange in Atem, bis der Sieg klar war. Schon nach zwei Minuten kam die kalte Dusche – 0:1. Interimstrainer Peter Künze: "Daran hatten wir eine Weile zu schlucken." Seine Elf fing sich, erspielte sich zunächst aber keine echte Torchance. Die Gäste konterten gefährlich. Schließlich gelang Valentin Böhler der Ausgleich, Daniel Maier (85.) und Jörg Isele in der Nachspielzeit erlösten den SV Berau.

SC Lauchringen – FC Weizen 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (81.) Müllek; 0:2 (85.) Baschnagel. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 150. – Gegen den SC Lauchringen ließ der FC Weizen nichts anbrennen. Zunächst taten sich die Gäste schwer gegen kämpferisch starke Lauchringer. Der FC Weizen vergab allerdings einige Chancen, um früh in Führung zu gehen. Erst in der Schlussphase schafften es die Weizener durch Marc Müllek und Christoph Baschnagel die entscheidenden Tore zu erzielen.

SV Nöggenschwiel – VfR Horheim 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (13.) Lais; 2:0 (66.) Bächle. – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Z.: 100. – Der SV Nöggenschwiel war gegen den Aufsteiger aus Horheim die spielbestimmende Mannschaft. Die Horheimer schafften es nicht, den Nöggenschwieler Abwehrriegel zu knacken. Die Pavano-Elf spielte clever und erzielte in jeder Hälfte je ein Tor. Maximilian Lais und Daniel Bächle machten alles klar.

SV Rheintal – SV BW Murg 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (20./FE) Schume, 1:1 (35./HE) Huskic, 1:2 (46.) Oddo. – SR: Jamy-James Knittle (Untermettingen). – Z.: 150. – Bes.: GR für Albin Hashani (SVR/85.). – Der SV Rheintal hielt sich wacker gegen den Tabellenzweiten und war in der ersten halben Stunde gut im Spiel. Verdient die Führung per Strafstoß von Mathias Schume. Die Gäste trafen ebenfalls vom Punkt. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt, kurz nach dem Wiederanpfiff schafften die Murger die Führung. Der SV Rheintal gab nicht auf und drückte in der Schlussphase. "Einen Punkt hätten wir verdient gehabt", resümierte SVR-Sportchef Thorsten Walz.

SG Niederhof/Binzgen – FC Hochrhein 3:4 (2:2). – Tore: 1:0 (22.) Rymsza; 2:0 (32.) Groß; 2:1 (36.) Meier; 2:2 (43.) Maier; 2:3 (55.) Wehrle; 3:3 (77.) Schlageter; 3:4 (78./FE) Lauber. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 120. – Der Trainer der SG Niederhof/Binzgen, Dirk Tegethoff, war enttäuscht über den Ausgang des Spiels. Die Heimelf war in der Anfangsphase die tonangebende Mannschaft und ging mit 2:0 in Führung. Der Favorit aus dem Bohnenviertel meldete sich mit einem Doppelpack zurück, konnte kurz vor der Halbzeit noch ausgleichen und nach der Pause in Führung gehen. Der Außenseiter kämpfte weiter und schaffte noch den Ausgleich, jedoch erhöhte der Gast kurze Zeit später wieder per Strafstoß.

FC Schlüchttal – FC Geißlingen 3:1 (0:0). – Tore: 1:0 (53.) Reichardt, 1:1 (57.) Flum, 2:1 (66.) Baumgärtner, 3:1 (74.) Kizilay. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 180..

Kreisliga A-West

FC Bad Säckingen – TuS Kl. Wiesental 3:3 (2:0). – – Tore: 1:0 (24.) Wagner; 2:0 (28.) Bauer; 2:1 (48.) K. Turturro; 3:1 (63.) Wagner; 3:2 (77.) Wienholz; 3:3 (90.) Kasimir. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 80. – Für Bad Säckingens Co-Trainer Clemens Bauer war die Halbzeitführung seiner Elf sehr glücklich. Dank guten Abwehraktionen vom Bad Säckingens Schlussmann Raphael Schäfer gingen die Bad Säckinger mit einem 2:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang wurde der Gast stärker und konnte schließlich auch Schäfer überwinden. Trotz des späten Ausgleichs war es für Bauer ein glückliches Remis.

SV Schopfheim – FV Degerfelden 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (36./FE) Baumann; 1:1 (75./FE) Oßwald; 1:2 (85.) Winterberg. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut-Tiengen). – Z.: 90. – Der Gast aus Degerfelden freute sich über den Sieg und die wichtigen Punkte. Den Erfolg hatte sich die Streule-Elf hart erarbeitet. Simon Baumann brachte seine Elf nach Strafstoß in Führung, und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich konnte Dominik Winterberg den viel umjubelten Siegtreffer in der Schlussphase erzielen. Für den FV Degerfelden war der Sieg Gold wert, die Rheinfelder Kicker konnten sich dadurch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschaffen.

FV Lörrach-Brombach III – SV Karsau 2:1(1:0). – Tore: 1:0 (15.) Triller; 2:0 (54.) Wölfle; 2:1 (71.) Moser. – SR: Patrick Gangwisch (Weil). – Z.: 50. – Bes.: GR für Eu. Suppes (FVLB/77.). – Die Kicker des SV Karsau warten weiterhin auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Die Karsauer begannen gut und setzten den Gegner früh unter Druck. Dennoch schaffte es der FV Lörrach-Bropmbach III, im ersten Durchgang in Führung zu gehen. Nach dem zweiten Heimtor, verwalteten die Hausherren das Ergebnis clever. Der späte Anschlusstreffer durch Daniel Moser war zu wenig.

TuS Lörrach-Stetten – FC Steinen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (22./FE) A. Gashi; 1:1 (46) Krubally; 2:1 (90.+3) A. Gashi. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 70..

FC Hauingen – BFC Friedlingen 1:3 (1:1). – Tore: 1:0 (32.) D. Wojtynek; 1:1 (42.) Rudmich; 1:2 (57.) Boudjemaa; 1:3 (85.) Syla; . – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 120. – Bes.: GR für P. Ademaj (BFC/23.).

FC Hausen – SV Todtnau 4:2 (2:1). – Tore: 0:1 (21./ET) und 1:1 (34.) beide Bauer; 2:1 (41.) B. Wunderlich; 2:2 (65.) Bosl; 3:2 (67.) Hug; 4:2 (90.+1) Klinke. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 100. – Bes.: GR für Behringer (SVT/54.).

FC Huttingen – SV Liel-Niedereggenen 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 (2.) Zimmermann; 1:1 (34.) Bauer; 2:1 (85.) Sätzler. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 70. – Bes.: GR für Ketterer (SVL/90.)

TuS Maulburg – FV Haltingen 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (40.) und 2:0 (80.) beide Erdogan; 2:1 (85.) Di Fazio; 2:2 (90.+4.) Sessiani. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 50.