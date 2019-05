Regionalsport Hochrhein Heimspiele für FSV Rheinfelden und FC Tiengen 08

Jens Murawski ist wieder gesund und rückt in den Kader des Fußball-Landesligisten FSV Rheinfelden in der Partie am Samstag gegen die Spvgg. Untermünstertal. Dafür ist Giuseppe Catanzaro gesperrt. FC Tiengen 08 erwartet auch am Samstag den VfR Hausen. Fragezeichen hinter Einsatz von Torwart Martin Hackenberger