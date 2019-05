Frauenfussball Landesliga

FC Uhldingen – SG Görwihl/Eintracht Wihl 3:0 (2:0). – Die Hoffnungen auf einen Saisonsieg schwinden bei der SG Görwihl/Eintracht Wihl einen Spieltag vor Schluss. Nach der Niederlage beim Mit-Aufsteiger FC Uhldingen (8.) hat sie nur noch die Chance gegen den SV Litzelstetten (6.), desen Spiel gegen den SV Nollingen (7.) aus nicht näher bekannten Gründen abgesagt worden ist.

Trotz der Niederlage in Uhldingen lobte SG-Trainer Ömer Cicek seine Elf: „Es haben alle sehr gut gespielt.“ Wieder einmal verpassten es seine Fußballerinnen, die Chancen zu nutzen. Cicek: „Da fehlt einfach die Kaltschnäuzigkeit, und wir haben wieder unglückliche Gegentore kassiert.“

Seine Elf begann stark und hatte Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Anna Huber und Marion Strittmatter vergaben. Jennifer Merk traf die Latte. Es sollte nicht sein. So kam es wie immer. Die Gastgeberinnen kamen durch eine Einzelleistung in der 31. Minute zum 1:0. Sechs Minuten später verloren die Görwihlerinnen in der Vorwärtsbewegung den Ball und wurden ausgekontert. Beim 0:2 war für die SG die Partie dann fast schon wieder gelaufen.

Die SG kämpfte aber weiter und versuchte auch nach der Pause nach vorne zu spielen. Es ergaben sich noch einige Möglichkeiten. Schließlich gelang dem Gegner in der 57. Minute das entscheidende 3:0. „Schade“, sagte Cicek, „es war was drin.“

TSV Aach-Linz – SV Niederhof 2:0 (1:0). – Die Aussichten beim Tabellenneunten waren schon zu Beginn nicht rosig für den SV Niederhof (5.). Interimstrainer Markus Lehnen hatte nur zwölf Spielerinnen dabei. Auf der Ersatzbank saß lediglich Stefanie Meisch. „Allerdings ist der TSV Aach-Linz ein unangenehmer Gegner. Wir haben gegen die noch nie gut ausgesehen“, sagte Julius Langer, Sportchef der Fußballerinnen beim SV Niederhof.

Enttäuscht war Langer von Staffelleiterin Ute Wilkesmann (Überlingen): „Wir wollten das Spiel einen Tag nach vorn verlegen. Sie hat uns erklärt, dass an den letzten beiden Spieltagen nicht verlegt wird.“ Die Niederhoferinnen verpassten durch die Niederlage die Chance, wieder auf Platz vier zu klettern. Allerdings können sie den am letzten Spieltag immer noch ereichen.