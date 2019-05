Frauenfußball-Landesliga

SG Görwihl/Eintracht Wihl – SV Titisee 0:9 (0:1). – Und täglich grüßt das Murmeltier auf dem Hotzenwald. Für den Aufsteiger lief es wie so oft in den vergangenen Wochen. „Wir haben eigentlich ordentlich gespielt. Der Gegner war längst nicht so stark, wie es das Ergebnis zeigt“, haderte Cicek. Seine Elf hatte sogar einige gute Möglichkeiten. Pech hatte Selina Ebi, die nur ans Aluminium traf.

Regionalsport Hochrhein Schlusslicht SG Görwihl unterliegt dem SV Titisee mit 0:9 – und hier sind Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Als wäre alles nicht schon schlimm genug, sah Karina Ebner (29.) wegen einer Notbremse die Rote Karte. „Fragwürdig. Die Gegnerin ist eigentlich eher gestolpert“, kommentierte Cicek, nahm es aber mit Fassung. Zumindest bis zur Pause hielten seine Fußballerinnen das Ergebnis mit 0:1 noch im Rahmen.

Im zweiten Durchgang ging es dann Schlag auf Schlag. Zwischen der 54. und der 83. Minute schenkte das Team aus Titisee der SG-Torhüterin Samanta Bürgi noch acht Treffer ein. Cicek war bedient: „Jeder Schuss war drin. Das ist ärgerlich.“

Regionalsport Hochrhein Verena Hupfer lässt den FC Hochrhein jubeln Das könnte Sie auch interessieren

SV Nollingen – TSV Aach-Linz 1:3 (1:1). – Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: „So geht‘s natürlich nicht. In einem Heimspiel erwarte ich mehr. Der Gegner hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Nach dem 3:2-Erfolg im Nachholspiel beim Aufsteiger FC Schönwald gab es wieder einen Dämpfer.

Heimpleite: Trainer Bernd Güdemann war nach dem 1:3 des SV Nollingen gegen den TSV Aach-Linz enttäuscht: | Bild: Scheibengruber, Matthias

Schon nach zwei Minuten verwandelten die Gäste einen Strafstoß zur Führung. Sehenswert war hingegen der Nollinger Ausgleich: Juliane Strobl (35.) zirkelte einen Eckball direkt ins Tor. Nach der Pause wollten die Nollingerinnen ihren Gegner mehr unter Druck setzen, doch das gelang nicht. Güdemann: „Wir haben es schlecht gemacht.“ Stattdessen wurde seine Elf immer wieder ausgekontert. Die Gäste machten den Sieg mit den Toren in der 48. und 79. Minute perfekt.