Fußball: – An Chancen mangelte es der Reserve des SC Lauchringen im Finale des Turniers beim SV Krenkingen sicher nicht. Einzig, der Ball wollte nicht rein in den Kasten von Christoph Baschnagel. Der Torhüter hielt die „Zweite“ der SG Mettingen/Krenkingen über die gesamten 80 Minuten im Spiel. Erst im Elfmeterschießen um den Turniersieg war auch er machtlos. Der SC Lauchringen II gewann mit 4:2 am Punkt. Den dritten Platz sicherte sich der FC Tiengen 08 II durch ein 3:1 gegen den VfB Mettenberg.

Regiosport Hochrhein Reserve des SC Lauchringen gewinnt Finale beim SV Krenkingen – und wir haben Bilder!

Die Gastgeber waren mit einem 3:0 gegen den FC Tiengen 08 II ins Finale gestürmt, ließen dann aber – wegen gleichzeitiger Verpflichtung beim FC Schlüchttal – im Endspiel ihre Reserve ran. Die tat sich gegen den SC Lauchringen II richtig schwer. Allein der 41-jährige Albano Lettieri war kaum unter Kontrolle zu kriegen. Doch dem Routinier versagten schon vor der Pause mehrfach die Nerven bei seinen guten Chancen.

So bat Schiedsrichter Mesut Gürses am Ende der regulären Spielzeit zum Elfmeterschießen. Lettieri eröffnete das muntere Schießen, löste mit seinem Treffer den Bann. Weil gleich zwei Schützen der Hausherren übers Tor von Thomas Wagner zielten, Mark Asprion und Mutlu Celen aber für den SC Lauchringen trafen, schien der Sieg nach dem ersten SG-Elfertor durch Florian Bächle zum 1:3 klar.

Vereinte Finalisten: Erst im Elfmeterschießen setzte sich der hellblau gekleidete SC Lauchringen II beim Turnier des SV Krenkingen in Detzeln gegen die SG Mettingen/Krenkingen II durch. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nun aber zeigte der Lauchringer Schütze Nerven, knallte den Ball an die Latte. Anschließend ließ Christoph Baschnagel im Duell der Torhüter mit seinem Treffer gegen Thomas Wagner die Hoffnungen der SG Mettingen/Krenkingen II nochmals keimen. Doch Vitali Frank machte dem Treiben ein Ende und sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung.

Im Spiel um Platz drei trafen Giovanni Mira und Tarik Mert für den FC Tiengen 08 II zur 2:0-Pausenführung gegen den VfB Mettenberg. Domenik Spilotros verkürzte zwar auf 1:2, doch sieben Minuten vor Schluss stellte Giovanni Mira den alten Abstand wieder her. Knapper war es für das Team aus Mettenberg im Halbfinale, das mit 2:3 gegen den SC Lauchringen II verloren ging.