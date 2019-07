Zur Neuauflage des im vergangenen Jahr mit über 300 Zuschauern sehr gut besuchten Testspiels zwischen der U19 des SC Freiburg und der U21 des Schweizer Traditionsvereins Grasshoppers Zürich kommt es am Dienstag, 23. Juli, 18 Uhr, auf der Sportanlage des SV Eggingen. Beide Teams standen sich im Sommer 2018 zwei Mal gegenüber. In Riedern am Sand siegten die Schweizer mit 3:1, in Eggingen gar mit 5:1.

Die U19 des SC Freiburg wird von Thomas Stamm aus Schleitheim/CH trainiert und erreichte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den sechsten Platz der Gruppe Süd/Südwest. Im DFB-Pokal schied das Team als Titelverteidiger im Halbfinale gegen den neuen Pokalsieger VfB Stuttgart mit 0:4 aus. Der GC-Nachwuchs erreichte in der Saison 2018/19 den fünften Platz in der 1. Liga (Gruppe 2). Bild: Matthias Scheibengruber