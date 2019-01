von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – SC Reinach 7:2 (2:0, 4:0, 1:2). – Tore: 1:0 (1.) Preuss; 2:0 (15.) K. Presheva; 3:0 (25.) Küng; 4:0 (29.) Vlk; 5:0 (33.) und 6:0 (38.) beide K. Presheva; 6:1 (41.) Augstburger; 6:2 (42.) Troxler; 7:2 (60.) Willemin. – Strafen, EHC: 4 x 2 Min.; SCR: 6 x 2 Min. – Z.: 700.

Das traditionelle Dreikönigsspiel zum Jahresauftakt brachte dem EHC Herrischried nicht nur einen ungefährdeten 7:2-Sieg gegen den Tabellenfünften SC Reinach, sondern auch eine stattliche Kulisse, die sowohl für eine unvergleichliche Atmosphäre als auch für eine stattliche Spende von 1000 Euro an den "Förderverein für krebskranke Kinder" in Freiburg sorgt. Die White Stags hatten von jeder Eintrittskarte einen Euro als Spende abgezweigt und rundeten den Betrag aus der Clubkasse auf.

Am herausragenden Besuch waren auch die Gäste beteiligt. Zahlreiche Fans des SC Reinach waren vom Hallwiler See hinauf auf den Hotzenwald gekommen und hatten lautstark erheblichen Anteil an der aufkochenden Stimmung in der Halle.

Die White-Stags legten indessen los wie die Feuerwehr. Timo Preuss markierte nach wenigen Sekunden seinen achten Saisontreffer. Dieser Blitzstart schockierte die Gäste, die sich schwer unter Druck sahen. Es dauerte geschlagene neun Minuten, ehe der erste sehenswerte Schuss auf das Tor von EHC-Keeper Daniel Mendelin kam. Auf der anderen Seite erzielte Top-Scorer Kadri Presheva das 2:0. Den satten Backhand-Schuss brachte SCR-Torwart Tobias Haudenschild nicht unter Kontrolle, im Schneckentempo kullerte der Puck über die Linie.

Die Partie verlief auch im zweiten Drittel so fair, dass Schiedsrichter das Geschehen zu jederzeit voll im Griff hatten. Der Gast kam nun zwar besser ins Spiel, hatte auch Abschlüsse. Doch die daurch entstehenden Lücken nutzte der EHC Herrischried routiniert. Lukas Küng wurde zum 3:0 (25.) von Tibor Haas bedient, danach erhöhten Lucas Vlk (29.) und Kadri Presheva (33.) im Powerplay auf 5:0.

Danach musste Torwart Tobias Haudenschild seinen Platz für Joel-Pascal Christen räumen, doch der neue Keeper musste schon zwei Minuten später ebenfalls hinter sich greifen. Kadri Presheva füllte sein Scorer-Konto mit dem 19. Saisontor auf stattliche 31 Punkte, fünf Zähler vor Teamkollege Lucas Vlk.

Auch wenn das Spiel bis dahin eher einseitig verlaufen war, gab sich der SC Reinach nicht auf. Angetrieben von den Fans verkürzten die Aargauer binnen 59 Sekunden durch schön herausgespielte Tore auf 2:6. Erst traf im Powerplay der 18-jährige Joel Augstburger, später Routinier Rico Troxler. Nun wirkten die Lions wie ausgewechselt.

Der EHC Herrischried ließ sich etwas verunsichern, ließ weitere Chancen zu. Allerdings sorgten Sprints wie jene von Tomas Zourek und Alain Willemin dafür, dass die Scheibe meist fern vom eigene Tor blieb. Den Schlusspunkt setzte Willemin dann 26 Sekunden vor Schluss mit dem 7:2.

Wenn auch für Reinach an diesem Abend nichts zu holen gab, bleibt ihre Faire und nette Art lobenswert zu erwähnen. So gab es nach dem Spiel, egal ob mit Spieler, Trainer oder Fan von beiden Teams regen Gedankenaustausch zum Spiel, was den gelungenen Abend abseits des sportlichen Geschehens zusätzlich abrundete.