von SK

Juniorenfußball: – Verbandsjugendwart Kai Schmitt (Orsingen-Nenzingen) ist zum 30. Januar 2019 aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Schmitt wurde beim Verbandsjugendtag 2013 in Feldberg zum Jugendwart des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) gewählt. Die Amtsgeschäfte übernimmt bis zum ordentlichen Verbandsjugendtag am 1. Juni in Breitnau der bisherige Stellvertreter Martin Mayer (March). Ebenfalls zurückgetreten ist die Mädchenreferentin des SBFV, Renate Lögler (Lahr), die bereits angekündigt hatte, beim Verbandsjugendtag nicht mehr zu kandidieren. Inwiefern diese Position neu besetzt werden muss, hängt ab von verschiedenen strukturellen Änderungen, die zum Verbandstag geplant sind. (sk)