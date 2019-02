von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Eine Turnierteilnahme war lange nicht mehr so naheliegend: Erstmals seit Jahrzehnten gab es im Bezirk Oberrhein wieder südbadische Titelkämpfe der Aktiven. Die RG Hausen-Zell präsentierte sich in der Stadthalle Zell als hervorragender Gastgeber und lockte mit freiem Eintritt zahlreiche Zuschauer an den Mattenrand.

So nutzten nach langer Abwesenheit bei südbadischen Meisterschaften die Aktiven des KSV Rheinfelden die Gelegenheit und stellten sich der Herausforderung. Das wurde mit zwei Titeln belohnt. Eigengewächs Fabian Wepfer (67 kg) gelang der Durchmarsch. Er setzte sich mit einem Punkt-, sowie Überlegenheits- und Schultersieg souverän gegen die Konkurrenz durch.

Schwergewichtler Ferenc Almási benötigte sogar jeweils nur einen Teil der Kampfzeit und holte Gold nach drei Überlegenheitssiegen sowie einem Schultersieg gegen Vizemeister Bastian Frank (RSV Schuttertal).

In der leichtesten Gewichtsklasse des Tages stürmte der Rheinfelder Nachwuchsringer Mika Mühlemann (27 kg in der C-Jugend) mit drei Schultersiegen ins Finale, wo er mit einem weiteren Schultersieg seinen ersten Titel bei den Landesmeisterschaften errang.

Für den TuS Adelhausen holte bei den Greco-Wettkämpfen lediglich Nikita Revin (34 kg, C-Jugend) eine Medaille gewinnen. Nach fünf Poolsiegen hatte er mit einem 2:5 das Nachsehen im Finale und holte Silber.

Besser lief es für die TuS-Jugend im Freistil bei den älteren Jahrgängen. Hier holte Norman Trübe in der A-Jugend bis 42 Kilogramm den Titel. Vizemeister wurden in der B-Jugend Till Naumann (48 kg) und David Buzan (68 kg), die sich damit beide gute Chancen auf eine Fahrkarte für die Deutschen Meisterschaften ausrechnen können. Bronze holte Julius Kummer (35 kg).