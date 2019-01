von Lothar Herzog

Ringen: – Aufatmen und Erleichterung bei den Rheinfelder Ringervereinen. Oberliga-Meister KSV Rheinfelden darf sich in der Regionalliga aufs Derby gegen den TuS Adelhausen II freuen. Die Reserve vom Dinkelberg bleibt in der zweitenhöchsten Klasse, weil Meister ASV Schorndorf sein Aufstiegsrecht in die Bundesliga wahrnimmt. Das hat Manuel Senn, Sportreferent des Württembergischen Ringerverbandes (WRV), bekannt gegeben.

Diese Entscheidung wirkt sich auch einige Etagen tiefer aus. So müssen aus der Verbandsliga nur die beiden Tabellenletzten, Lutte Schlettstadt/F und die RKG Freiburg 2000 II absteigen. Allerdings ringen diese beiden Staffeln künftig nicht auf Bezirksebene, sondern in der vom Südbadischen Ringerverband (SBRV) wieder eingeführten Landesliga. Nach 19 Jahren gibt es diese mit acht Mannschaften bestückte Liga wieder und soll den Bezirksmeisters den Sprung in die nächsthöhere Leistungsklasse des Verbandes leichter machen.

In der Landesliga ringen ab 7. September somit RKG Freiburg 2000 II, Lutte Schlettstadt/F, VfK Radolfzell, KSV Tennenbronn II, KSV Hofstetten II, SA Gries/F, WKG Weitenau-Wieslet II und TSV Kandern. Die Bezirksmeister KSV Allensbach, 1885 Freiburg und RG Hausen-Zell II nehmen ihr Aufstiegsrecht in die Verbandsliga Südbaden wahr.

Da der TuS Adelhausen II nicht in die Oberliga absteigen muss, kann neben Verbandsliga-Meister SV Eschbach auch Vizemeister RG Waldkirch-Kollnau aufsteigen. Sollte der Verein aus dem Elztal verzichten, könnte der ASV Urloffen II als Tabellenletzter in der Oberliga bleiben.