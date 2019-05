Regionalsport Hochrhein vor 16 Stunden

Ralf Brombacher soll neuer Obmann der südbadischen Fußball-Schiedsrichter werden

Vertreter der Bezirks-Schiedsrichterausschüsse wählen am Wochenende in Saig neue Spitze im südbadischen Schiedsrichterausschuss. Obmann Manfred Schätzle aus Furtwangen gibt sein Amt nach 22 Jahren ab. Harry Ehing aus Engen wird künftiger Stellvertreter des VSO. Hafes Gerspacher und Luigi Satriano rücken im Bezirk Hochrhein an die Spitze.