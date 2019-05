von unserer Regionalsport-Redaktion

Radball: – Großer Erfolg für die Radballer des RSV Öflingen: Marc Huber und Moritz Schubach vom RSV Öflingen präsentierten sich bei der Deutschen U17-Meisterschaft in Köln auf den Punkt in Form und gewannen die Silbermedaille. Im Finalturnier war das Öflinger Duo in fünf seiner sieben Spiele siegreich und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Bei ihren beiden bisherigen Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften hatten Huber/Schubach in der U15 (2017) beziehungsweise U13 (2013) eine Medaille als Vierte jeweils knapp verpasst.

Bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft in der U17 hatten die Öflinger zuvor mit einem Podestplatz geliebäugelt, doch verlief der Turnierstart in Köln wenig erbaulich. Im Auftaktspiel unterlagen sie dem RV Ebersheim (0:2). Auch gegen die Titelfavoriten der SG Langenwolschendorf, der sich ohne Niederlage den Titel sichern sollte, hatten Huber/Schubach trotz einer Leistungssteigerung das Nachsehen (2:5).

Mit dem 2:1-Erfolg gegen den RV Kemnat aber kam das Öflinger Duo in Schwung, kletterte durch Siege gegen die Kemnater „Zweite“ (3:0), den RSV Großkoschen (6:2) und RVW Naurod (5:0) auf Rang zwei. In der abschließenden Partie gegen den RSV Hähnlein landeten die Öflinger den benötigten Sieg, um sich eine Medaille zu sichern: Durch den 4:0-Erfolg verteidigten sie Rang zwei vor dem RSV Großkoschen.

Im vergangenen Jahr hatten Huber/Schubach den Einzug ins DM-Finale der U17 nur um einen Platz verpasst und mussten ihren Vereinskollegen Noah Klausmann und Luis Frey den Vortritt lassen. Das Öflinger Duo verfehlte eine Medaille als Vierter knapp. Dieses Mal präsentierten sich Huber und Schubach in der Qualifikation makellos: Im Viertel- und Halbfinale sicherten sie sich mit neun Siegen aus neun Spielen die Endrundenteilnahme – und dort nun die ersehnte DM-Medaille.