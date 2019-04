von Stefan Schubach

Radball: (sk) Marc Huber und Moritz Schubach, die das U17-Duo des RSV Öflingen bilden, haben in Niederlauterstein im Erzgebirge das Ticket zur Deutschen Meisterschaft gelöst.

Gegen das Team aus Hofen/Württemberg landeten die Öflinger einen 10:0-Sieg. Gegen die niedersächsische Mannschaft aus Hahndorf hatten Huber/Schubach zunächst noch Mühe und gingen mit einem 2:0 in die Pause. Mit veränderter Taktik lief es in der zweiten Hälfte wieder runder, so dass ein 9:0-Erfolg noch heruskam. Der hessische Vertreter Hähnlein galt als Mitfavorit und hatte ebenfalls seine ersten Spiele gewonnen. Der RSV Öflingen führte zur Halbzeit mit 1:0. Letztlich endete die Partie mit einem 4:0-Sieg. Die Partie gegen den VC Mindelheim gewannen Huber/Schubach wieder souverän mit 8:0, das letzte Spiel gegen die Gastgeber mit 6:0. Mit 37:0 Toren und 15 Punkten war den beiden Öflingern der Sieg sicher und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft vom 17. bis 19.Mai in Köln sicher.

Gleichzeitig spielte in Prechtal die U19-Mannschaft mit Luis Frey und Noah Klausmann ebenfalls im Halbfinale um die Teilnahme zur DM. Mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und einem Sieg beendeten Frey/Klausmann das Turnier auf Rang fünf und sind ausgeschieden.