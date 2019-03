von Swen Strittmatter

Fechten: (sk) Alle Starterinnen und Starter des TV Rheinfelden erreichten bei den Landesmeisterschaften und Q-Turnieren des Südbadischen Fechterbunds in Waldkirch und Immendingen einen Podestplatz. Die U15- Mannschaft Männer-Degen qualifizierte sich als Zweite für die Deutschen Meisterschaften. Mia Strittmatter siegte beim Degenturnier der U10 in Waldkirch. Paula Meier und Dennis Röttcher (Männer-Degen U10) wurden Dritte. Bei den Aktiven gewann Leonard Djokaj das Rudi-Meier-Gedächtnisturnier. In Immendingen sicherte sich Flavien Kastler Platz zwei bei der U14-Landesmeisterschaft. Felix Röttcher schaffte es bei der U10 auf Platz drei. Die Ergebnisse der Rheinfelder bei den Turnieren in Immendíngen und Waldkirch beweisen die gute Nachwuchsarbeit im Verein.