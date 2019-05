von Pressemitteilung

Gerätturnen: – Bereits zum zweiten mal war Piet Hellmich vom TV Rheinfelden beim Deutschland-Cup dabei. Er wusste also, was in Hösbach auf ihn zukommen würde und dass die Konkurrenz in seiner Altersklasse 16/17 stark sein wird. Dieser Wettkampf ist national der zweithöchste nach den Deutschen Jugendmeisterschaften, schreibt sein Trainer Sandro Dathe vom TV Rheinfelden.

Die Aufregung war ihm anzumerken, führte hin und wieder zu kleineren Fehlern. Hinzu kam noch, dass Piet Hellmich einmal das Gerät verlassen und somit einen großen Abzug in den Kauf nehmen musste. Dank der Unterstützung seiner Familie kämpfte er sich gut durch den Wettkampf. So erreichte er am Ende einen guten 13. Platz unter 26 Teilnehmern. Sandro Dathe: „Mit dem einen oder anderen Fehler weniger, hätte Piet es sogar auf den dritten Platz schaffen können, denn bis dorthin war das Teilnehmerfeld am Ende sehr eng platziert.“ Die Platzierung sei dennoch ein großer Erfolg und bringe Motivation, 2020 nochmals anzugreifen.