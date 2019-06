von Helmut Vogler

Leichtathletik: – Eine kleine, aber erfolgreiche Mannschaft beteiligte sich an den Badischen Meisterschaften der U16-Leichtathleten in Zell am Harmersbach. Allerdings war der Bezirk Oberrhein mit lediglich elf Athleten, fünf von der LG Hohenfels und sechs vom TuS Stetten, am Start.

Mit Siegen im Hochsprung mit persönlicher Bestleistung von 1,62 m und im Fünfsprung, ebenfalls mit „Hausrekord“ von 17,51 m, sowie zwei dritten Plätzen über 100 Meter (Vorlauf 12,46 s; Finale 12,72 s) und im Weitsprung (5,41 m) war M14-Talent Pascal Rafiq von der LG Hohenfels einer der erfolgreichsten Sportler der Veranstaltung.

Sein Vereinskamerad Lars Schindler (M14) freute sich über seine Bestleistung von 33,79 Meter im Speerwurf und die damit verbundene Silbermedaille. Einen dritten Platz steuerte Aline Schmidt (W14) zur guten Bilanz der LG Hohenfels mit 22,78 Meter im Diskuswerfen bei.

Nora Rotkamm (W15) von er LG Hohenfels wurde Fünfte im Hochsprung mit 1,43 m und Elfte in 13,0 s über die 80 Meter Hürden. Charlotte Lettau (W15) warf den Speer auf 28,53 Meter, was Platz acht für die LGH-Sportlerin bedeutete.

Erfolgreichster Leichtathlet des TuS Stetten war der 15-jährige Jonas Gran mit Platz zwei im Stabhochsprung (3,00 Meter), Platz vier im Kugelstoßen (12,53 Meter) und Platz fünf mit dem Speer (42,47 Meter). Sowohl beim Stabhochsprung als auch im Kugelstoßen verbesserte er seine persönliche Bilanz.

Vierte Plätze für die Mehrkampfgruppe von Nachwuchs-Landestrainer Christoph Geissler steuerte Jona Wind (M15) im Weitsprung (5,69 m) und beim Diskuswerfen (32,99 m) bei. Jannes Koch (M15) wurde Vierter beim Stabhochsprung mit 2,30 m und Zehnter über 80 Meter Hürden in 12,63 s.

Auch die Mittelstreckler des TuS Stetten wussten zu gefallen. In W15 steigerte sich Luise Hildebrand als Dritte über die 800 Meter auf 2:27,41 Minuten. Finn Kapell (M14) lief die Strecke schnell wie nie zuvor, kam in 2:22,13 Minuten als Fünfter ins Ziel. Der 15-jährige Maximilian Schilling erreichte in 2:17,86 Minuten auf de achten Platz.