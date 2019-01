Fußball-Bezirksliga: – Zwei neue Spieler begrüßt Trainer Michael Hägele, der dem SV Buch in der Winterpause für ein drittes gemeinsames Jahr zugesagt hat, beim Trainingsauftakt nach der Pause im Kader. Vom SV 08 Laufenburg stößt Onur Dokuzkardes dazu. Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Albbruck will nach langer Verletzungspause einen Neuanfang wagen.

Vom bayerischen Kreisligisten TSV Bad Griesbach kommt Mittelfeldspieler Robert Bulla (30) zum SV Buch. „Er wohnt seit einiger Zeit in Buch, hat auch schon mittrainiert und wir freuen uns, dass er sich nun bei uns angemeldet hat“, so SVB-Sportchef Denys Martini, der im Februar mit der Mannschaft ins Trainingslager geht: „Bisher waren wir in Italien. Dieses Mal fliegen wir für eine Woche nach Barcelona. (gru)