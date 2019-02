von SK

Leichtathletik: – Zur finalen Ausgabe gab es doch noch einmal zwei Favoritensiege: Der Laufenburger Omar Tareq (TuS Lörrach-Stetten) und die Hertenerin Céline Kaiser (Basel Wildcats) heißen die Sieger beim letzten Adelhauser Benefizlauf.

Das Gewinner-Duo des vergangenen Jahres lief unangefochten zum Sieg. Jeweils rund drei Minuten hatten der Laufenburger und Céline Kaiser, die frühere Triathletin der Turnerschaft Langenau, nach 10,4 Kilometern, die beim Kegelplatz begannen, auf die Konkurrenz herausgelaufen.

Tareq, der sich immer mehr zum Seriensieger sämtlicher Läufe in der näheren Region entwickelt, ließ mit einer Laufzeit von 33:39,75 Minuten 106 Kontrahenten hinter sich und verwies Tobias Middendorf (TuS Lörrach-Stetten/36:21,59) sowie den Zeller Bundesliga-Triathleten Magnus Männer (TSch Langenau/36:21,91) mit komfortablem Abstand auf die weiteren Plätze.

Middendorf und Männer hatten sich ein enges Rennen um Platz zwei geliefert. Der Lörracher lag im Ziel einen Hauch vorn. Tareqs 33:39 Minuten waren erneut eine Top-Zeit. Im vergangenen Jahr hatte er 33:14 Minuten benötigt und war auf Platz drei der Bestenliste (seit 1992) gerückt. Den Streckenrekord hielt bis zur letzten Auflage Abdelhak Sabassib aus Frankreich, der 1999 in einer Zeit von 32:02 min das Ziel erreichte. Zwischenzeitlich waren die Distanzen auf je 8,4 km verändert worden.

Auf dem sechsten Platz passierte der Schopfheimer Hanspeter Scherr (TuS Lörrach-Stetten/38:23,27) die Ziellinie. Er blieb deutlich unter seiner Vorjahreszeit (38:27) und gewann vor Matthias Körner vom TV Grenzach (38:40,14) erneut in der M50. Ebenfalls noch in den Top Zehn landete M-40-Sieger Michael Bausewein (Turnerschaft/39:09,80). 2018 hatte er sich in dieser Klasse seinem Teamkollegen Daniel Wiesner geschlagen geben müssen.

Céline Kaiser | Bild: Welte, Gerd

Ähnlich wie bei den Männern war die Dramaturgie im Rennen der Frauen über 7,8 Kilometer. Céline Kaiser aus Herten (29:58) erarbeitete sich einen großen zeitlichen Abstand auf den Rest des Feldes, das 38 Läuferinnen zählte. Kaisers frühere Teamkollegin Romina Spitzer (Langenau/33:27) duellierte sich mit der Schweizerin Karin Zigg und hielt diese vier Sekunden hinter sich. Im Vergleich zu 2018, als Kaiser bei ihrem Sieg nach 30:41 Minuten im Ziel war, steigerte sie sich deutlich und verbesserte sich auf Platz sechs der Bestenliste (seit 1995).

Platz vier erreichte Simone Ladenberger vom Lauftreff Schopfheim, die 35:13 min. benötigte und damit die W40 vor Yvonne Heinis und Simone Osswald (Lauffreunde Wehratal) gewann. Ladenbergers Tochter Emma (36:24) war mit Jahrgang 2003 die jüngste Teilnehmerin beim Frauenrennen und lief auf Platz acht ein. Ebenfalls unter die ersten Zehn schafften es W-40-Siegerin Ilona Neub (5./TuS Höllstein/35:35), Sandra Hausmann (6./35:46) und Kathrin Braun-Michel (10./beide TV Inzlingen/37:36).